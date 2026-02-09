Ελλάδα

Ναύπακτος: 3 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές – Και ανήλικος ανάμεσα στους κατηγορούμενους

Ο ένας από αυτούς είχε συλληφθεί και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος - Έφερναν κοκαΐνη και χασίς από την Αθήνα
Ναρκωτικά

Σε 3 συλλήψεις στην Ναύπακτο, προχώρησαν το πρωί της Κυριακής (09.02.2026) οι αρχές, ξεσκεπάζοντας εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά, κυρίως σε μαθητές. Από την έρευνα που έγινε, αποδείχθηκε πως ο ένας από αυτούς, μετέφερε κάνναβη και χασίς από την Αθήνα και στη συνέχεια ή τα διακινούσε ή τα πωλούσε για να τα διακινήσουν άλλοι.

Ο ένας από αυτούς μάλιστα είχε συλληφθεί πριν από 3 μήνες για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές και πάλι στην Ναύπακτο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και έτσι συνέχισε την δράση του.

Ο τρίτος κατηγορούμενος που είναι και μαθητής Λυκείου, κατηγορείται πως προμηθεύτηκε από κοινού με άγνωστο δράστη, ναρκωτικά για να τα πουλήσουν σε μαθητές του Λυκείου κατά τη διάρκεια 5ήμερης εκδρομής.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους και στα αυτοκίνητά τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 76,2 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 625,2 γραμμάρια κάνναβης,
  • 1 ηλεκτρονική ζυγαριά
  • 18 ναρκωτικά δισκία
  • 3 κινητά τηλέφωνα
  • 4 τρίφτες και
  • 115 ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο που φέρεται πως χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Ελλάδα
