Νέα έφοδος στις φυλακές Δομοκού από το ελληνικό FBI – Βρέθηκαν ξανά μαχαίρια και κινητά

Δεύτερη έφοδο, μέσα σε λίγα 24ωρα, πραγματοποίησαν σήμερα (25.02.2026) στελέχη του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού όπου έγινε η δολοφονία του βαρυποινίτη δίπλα στον αρχιφύλακα.

Αυτή τη φορά, στόχος των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν τα κελιά του Αλβανού βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι που ήταν παρών στη δολοφονία αλλά και του Αλβανού κακοποιού με το προσωνύμιο «Σαντρί» που είχε μεταφέρει 1,2 τόνους κοκαΐνης στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας από την Καραϊβική, τον Ιανουάριο του 2020. Οι αρχές βρήκαν μέσα σε 9 κελιά των φυλακών Δομοκού κινητά, φορτιστές 14 αυτοσχέδια μαχαίρια και 5 αυτοσχέδια σουβλιά.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

14 αυτοσχέδια μαχαίρια,

5 αυτοσχέδια σουβλιά,

μεταλλική λάμα μήκους 18 εκατοστών,

μακρόστενο τμήμα μετάλλου μήκους 23 εκατοστών,

αυτοσχέδια θήκη μαχαιριού, κατασκευασμένη από χαρτί, ύφασμα και σελοφάν, μήκους 22 εκατοστών,

μεταλλική μύτη σε σχήμα λόγχης μήκους 7 εκατοστών,

αυτοσχέδιο τροχείο μαχαιριών,

6- συσκευές κινητών τηλεφώνων με 6φ κάρτες SIM και

4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 9 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας για τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.

Οι κρατούμενοι πρόλαβαν να «εξοπλιστούν» με τα απαραίτητα μέσα σε λίγες ημέρες, μιας και την Παρασκευή το ελληνικό FBI είχε κάνει την πρώτη έφοδο, «χτενίζοντας» τις πτέρυγες αλλά και τουλάχιστον 17 κελιά.

Τότε είχαν βρει 6 αυτοσχέδια μαχαίρια, 4 λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι οι έρευνες, εντός φυλακών, θα ενταθούν στο πλαίσιο της αποτροπής εισαγωγής όπλων, ναρκωτικών αλλά και κάθε άλλης έκνομης δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τη δολοφονία του βαρυποινήτη στις φυλακές Δομοκού για την οποία κατηγορούνται τόσο ο Βούλγαρος δράστης όσο και ο αρχιφύλακας ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις.