Φυλακές Δομοκού: Δε νομίζω να είπε «σήμερα αποφασίζω να γίνω συμμέτοχος σε τέτοιο έγκλημα», λέει ο δικηγόρος του αρχιφύλακα

«Το κατηγορητήριο φέρει αντιμέτωπο τον αρχιφύλακα με την πράξη της συνέργειας για το ότι δήθεν ο ίδιος κάλεσε στο αρχιφυλακείο τον 43χρονο κρατούμενο, εμείς αποδείξαμε ότι ο εντολέας μου δεν είχε ζητήσει ποτέ να κατέβει ο συγκεκριμένος κρατούμενος» λέει ο δικηγόρος του αρχιφύλακα που συνελήφθη για την δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού.

Η στυγερή δολοφονία του Έλληνα βαρυποινίτη σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού. Ένας 38χρονος Βούλγαρος επίσης βαρυποινίτης, σκότωσε τον 43χρονο ισοβίτη σε «τυφλό σημείο» που δεν κατέγραφαν οι κάμερες ασφαλείας. Το έγκλημα έγινε ενώπιων άλλων κρατουμένων αλλά και του αρχιφύλακα του σωφρονιστικού ιδρύματος, ο οποίος έχει συλληφθεί και είναι προσωρινά κρατούμενος με την κατηγορία της συνέργειας.

Βίντεο ντοκουμέντο από τις κάμερες της φυλακής που έφερε στη δημοσιότητα το Live News δείχνουν λεπτό προς λεπτό τι πραγματικά συνέβη μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα Δομοκού το απόγευμα της προπερασμένης Κυριακής. Ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης έφτασε στο κελί του 43χρονου θύματος. Δευτερόλεπτα αργότερα οι δύο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας για να φτάσουν στον χώρο του παλιού αρχιφυλακείου.

Σε αυτά τα πλάνα αναφέρθηκε και ο δικηγόρος του αρχιφύλακα, Δημήτρης Γκαβέλας, ο οποίος μίλησε σήμερα Τρίτη (24.02.2026) στην εκπομπή Love News.

«Yπάρχουν ώρες που οι κρατούμενοι πράγματι μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Αυτό ήταν ένα πρώην αρχιφυλακείο. Πολλές φορές οι κρατούμενοι ζητούν να συναντούν άλλους κρατουμένους προκειμένου να διευθετούνται ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας και της φυλακής. Αυτός είναι ένας άγραφος νόμος. Αυτός δεν είναι ένας κωδικοποιημένος νόμος, ούτε στον σωφρονιστικό κώδικα επιγραμμένος.

Το να διευθύνεις μία φυλακή δεν είναι εύκολη δουλειά. Και ειδικά να διευθύνεις μία τέτοια φυλακή με αυτούς τους κρατούμενους. Γιατί υπάρχουν κρατούμενοι που μπορεί να μην έχουν τελέσει εγκλήματα μία φορά αλλά επανειλημμένως», ανέφερε ο δικηγόρος.

Όπως είπε, ο αρχιφύλακας δεν είχε ζητήσει ποτέ να κατέβει ο συγκεκριμένος κρατούμενος στο αρχιφυλακείο: «Το κατηγορητήριο τον φέρει αντιμέτωπο με την πράξη της συνέργειας για το ότι δήθεν ο ίδιος κάλεσε τον συγκεκριμένο κρατούμενο, τον Έλληνα κρατούμενο. Το ζήτημα είναι ότι εμείς αποδείξαμε, μέσα από τη δικογραφία, ότι ο ίδιος δεν είχε ζητήσει ποτέ να κατέβει ο συγκεκριμένος κρατούμενος. Αυτή ήταν μία πρωτοβουλία του Βούλγαρου συγκατηγορουμένου του.

Άρα λοιπόν, και το οποίο τελούσε πραγματικό γεγονός εν αγνοία του. Είναι αρχιφύλακας στις συγκεκριμένες φυλακές 18,5 χρόνια. Είναι 24 χρόνια σωφρονιστικός υπάλληλος. Δεν νομίζω να του γύρισε κάποια στιγμή ο διακόπτης και λέει “σήμερα αποφασίζω να γίνω συμμέτοχος σε ένα τέτοιο έγκλημα”. Αναμένονται ήδη εργαστηριακές εξετάσεις και ταυτοποιήσεις βιολογικού υλικού, ταυτοποίηση καταλοίπων πυροβολισμού και μία σειρά από άλλες ανακριτικές ενέργειες, ενδεχομένως και κλητεύσεις μαρτύρων, τα οποία θα φτάσουν την ανάκριση σε κάποια συμπεράσματα. Ο ισχυρισμός του στην ανάκριση ήταν ότι δύο φορές προσπάθησε να απομακρύνει τον συγκεκριμένο κρατούμενο, τον Έλληνα, από τη συγκεκριμένη φυλακή».