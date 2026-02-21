Φυλακές Δομοκού: Έφοδος του ελληνικού FBI μετά τη δολοφονία του βαρυποινίτη, κατασχέθηκαν μαχαίρια και κινητά

Εκτεταμένη έρευνα σε δύο πτέρυγες στις φυλακές Δομοκού μετά τη δολοφονία του ισοβίτη στην οποία εμπλέκονται ένας βαρυποινίτης και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το «ελληνικό FBI»), με πλούσια ευρήματα, όπως αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα.

Ειδικότερα, στην Β1 πτέρυγα στις φυλακές Δομοκού εντοπίστηκαν από σωφρονιστικούς υπαλλήλους που συμμετείχαν στην έρευνα του ελληνικού FBI μετά τη δολοφονία του ισοβίτη, και κατασχέθηκαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, αστυνομικοί της ΔΑΟΕ πραγματοποίησαν έρευνα στη Δ1 πτέρυγα όπου βρίσκεται και το κελί του Αλκέτ Ριζάι με αρνητικά αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλβανός βαρυποινίτης είχε μπει αρχικά στο κάδρο με τους μάρτυρες του φονικού του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη, αλλά στις καταθέσεις των εμπλεκομένων δεν προέκυψε κάτι τέτοιο.

Σε ένα κελί, όμως, Ελλήνων βαρυποινιτών, εντοπίστηκε ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Συνολικά οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (21.02.2026) με κλούβες και συνοδεία περιπολικών, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Δικαστήρια Λαμίας, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Οι έρευνες θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση μετά το πρωτοφανές περιστατικό δολοφονίας του 43χρονου μέσα στις φυλακές και μάλιστα με περίστροφο.