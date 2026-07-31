Νέα φωτιά στην Αχαΐα, μάχη με αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο – Επιμένουν και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι, live όλες οι εξελίξεις

Σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο - Σε ύφεση σε Σητεία, Αθερινόλακο, Αγία Τριάδα

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.

Η Κρύα Βρύση, νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και η πλευρά της Πρέβελης απασχολούν διάσπαρτες ομάδες των πυροσβεστών μετά την κινητοποίηση τους από όλη της περιφέρεια της Κρήτης. Οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων και των ΕΜΟΔΕ που δρουν στα μέτωπα έχουν ενισχυθεί από Μηχανοκίνητες Μονάδες της Ηπειρωτικής χώρας και προσπαθούν να σταματήσουν την εξέλιξη των εστιών με αντίπαλο ισχυρούς ανέμους.

Πυροσβεστικό έργο προσφέρουν παράλληλα πολλοί κάτοικοι των χωριών και εθελοντές, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου και νότιων δήμων του Ηρακλείου μαζί με μηχανήματα έργου συνεισφέρουν στον αγώνα ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος.

Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωση τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει σε κατοικίες του χωριού, μέχρι τα εναέρια μέσα να μπουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.

Στο Αθερινόλακο Σητείας η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Αγία Τριάδα και Αθερινόλακος το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπυρώσεις.

Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου. Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση από τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Ειδικό Κλιμάκιο από την Αθήνα που βρίσκεται στην περιοχή σε συνεργασία και με την ΕΛ.ΑΣ.

Σε όλη την Κρήτη σε διάφορες περιοχές εκδηλώνονται μικρές εστίες φωτιάς οι οποίες όμως σύμφωνα με τους αρμόδιους του Συντονιστικού Κέντρου αντιμετωπίζονται άμεσα και με αποτελεσματικότητα χωρίς να απασχολούν τελικά για πολύ ώρα πολλές δυνάμεις.