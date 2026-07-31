Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31.7.26) αυτή τη φορά στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, όπου εστάλη μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα. Την ίδια ώρα, για ακόμη μια μέρα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τη φωτιά στο Ρέθυμνο με την εικόνα να είναι εμφανώς βελτιωμένη. Καλύτερη είναι και η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάλυμνο και Άνδρο, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις. Ωστόσο, και σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί σε μεγάλο μέρος της χώρας.
Νέα φωτιά στην Αχαΐα, μάχη με αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο – Επιμένουν και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι, live όλες οι εξελίξεις
«Εκπροσωπώντας σύσσωμη την Πυροσβεστική Οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής, στον συνάδελφο Ανθυποπυραγό Λαιμοδέτη Κωνσταντίνο, που απροσδόκητα έφυγε σαν ήρωας από κοντά μας, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια.
Ένας νέος άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο.
Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειά του και στους οικείους του.
Αιωνία του η μνήμη».
Ο Ανθυποπυραγός Λαιμοδέτης Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1999 στο Αγρίνιο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστης το 2017. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ανθυποπυραγών το 2023. Υπηρετούσε ως Υποδιοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου.
Απεβίωσε τις απογευματινές ώρες της 29ης Ιουλίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Σήμερα, ημέρα ταφής του θανόντος, οι σημαίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος θα κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου, ως ένδειξη πένθους.
Νέο μήνυμα 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 11:30 στο οποίο ζητά από τους πολίτες που βρίσκονται στην Αλυκή και στον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν απομακρυνθείτε προς Δομβραίνα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ξηρονομή πλέον επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.
Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται.
Όπως έγινε γνωστό, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας διαρκή αγώνα για τον περιορισμό των εστιών που εξακολουθούν να αναζωπυρώνονται λόγω των ανέμων.
Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς.
Από το Συντονιστικό επισημαίνεται ότι, παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δυν
Στο μήνυμα του 112, αναφέρει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή Ξηρονομή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας θα πρέπει να απομακρυνθούν προς Ελλοπία.
«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4:10 σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Φλόκα», όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος, «ευτυχώς, με το πρώτο φως της ημέρας, περίπου στις 6:30, έφθασαν στην περιοχή αρκετά εναέρια μέσα πυρόσβεσης και ξεκίνησαν άμεσα τις ρίψεις νερού, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης».
Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, «η φωτιά ξεκίνησε κοντά στην κοινότητα Φλόκα και απειλήθηκε άμεσα το χωριό, ενώ αν είχε εκδηλωθεί δύο ώρες νωρίτερα, τότε η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη».
Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την προστασία του ΧΥΤΑ, αλλά και της γειτονικής έκτασης που κατασκευάζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων».
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βοιωτίας, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 49 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με στόχο τον ταχύτερο δυνατό περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της.
Για τη φωτιά στάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, να βρίσκονται σε ετοιμότητα
Το πιο δύσκολο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο παραμένει στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα σε σπίτια, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία σε κατοίκους και Αρχές.
Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και δίνουν συνεχή μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Η συνδρομή των εναέριων μέσων θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και επηρεάζουν την ασφαλή πραγματοποίηση των ρίψεων νερού.
Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στο Αρχοντοχώρι Αιτωλοακαρνανίας.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.
Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της Πολιτείας αποχαιρετούν σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της Πυροσβεστικής, που έχασε τη ζωή του ενώ κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στο Γύθειο.
Ο νεαρός αξιωματικός υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου και καταγόταν από το Αγρίνιο, όπου ζει η οικογένειά του. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο Σώμα τα έκανε κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου.
Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, με το Πυροσβεστικό Σώμα να έχει αναλάβει την οργάνωση της τελετής.
Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου στην μάχη ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα.
Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό και όπως είπε στο tempo24 ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, «από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και ανεξέλεγκτο αυτή την ώρα».
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση και λόγω του δυνατού ανέμου έλαβε γρήγορα διαστάσεις.
Άτομο που βοηθούσε στην πυρόσβεση αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για να τους παρασχεθυούν οι πρώτες βήθειες.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.
Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.
Συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την Καθημερίνη, αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΕΕ, από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν βρέθηκε.
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.
Η Κρύα Βρύση, νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και η πλευρά της Πρέβελης απασχολούν διάσπαρτες ομάδες των πυροσβεστών μετά την κινητοποίηση τους από όλη της περιφέρεια της Κρήτης. Οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων και των ΕΜΟΔΕ που δρουν στα μέτωπα έχουν ενισχυθεί από Μηχανοκίνητες Μονάδες της Ηπειρωτικής χώρας και προσπαθούν να σταματήσουν την εξέλιξη των εστιών με αντίπαλο ισχυρούς ανέμους.
Πυροσβεστικό έργο προσφέρουν παράλληλα πολλοί κάτοικοι των χωριών και εθελοντές, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου και νότιων δήμων του Ηρακλείου μαζί με μηχανήματα έργου συνεισφέρουν στον αγώνα ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος.
Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωση τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει σε κατοικίες του χωριού, μέχρι τα εναέρια μέσα να μπουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.
Στο Αθερινόλακο Σητείας η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Αγία Τριάδα και Αθερινόλακος το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπυρώσεις.
Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου. Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.
Στο μεταξύ σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση από τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Ειδικό Κλιμάκιο από την Αθήνα που βρίσκεται στην περιοχή σε συνεργασία και με την ΕΛ.ΑΣ.
Σε όλη την Κρήτη σε διάφορες περιοχές εκδηλώνονται μικρές εστίες φωτιάς οι οποίες όμως σύμφωνα με τους αρμόδιους του Συντονιστικού Κέντρου αντιμετωπίζονται άμεσα και με αποτελεσματικότητα χωρίς να απασχολούν τελικά για πολύ ώρα πολλές δυνάμεις.
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη περί τις 05:00 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μαίνεται σε δασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 14 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.
Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Στην Πάρο, ωστόσο, η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς.
Στην Πάρο δεν έχει υπάρξει νέα αναζωπύρωση εκτός της πυρκαγιάς, πρόκειται για ενεργό μέτωπο που εξακολουθεί να παρουσιάζει εστίες μέσα στην περίμετρό του, γεγονός που απαιτεί συνεχή παρουσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα τρία νησιά παραμένουν οι ίδιες, αυτές που αναπτύχθηκαν χθες: στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα· στην Άνδρο βρίσκονται σε ανάπτυξη 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα· ενώ στην Πάρο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν δυσκολίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών. Στόχος είναι η πλήρης οριοθέτηση και ο έλεγχος της πυρκαγιάς, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επέκτασής της.
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