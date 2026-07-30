Η Τουρκία κλιμακώνει τις εντάσεις στο Αιγαίο με υπερπτήση UAV πάνω από το Φαρμακονήσι

Η Τουρκία φαίνεται πως κλιμακώνει τις εντάσεις στο Αιγαίο, συνεχίζοντας τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις των προηγούμενων ημερών, με τη διαφορά όμως ότι σήμερα (30.07.2026) πραγματοποιήθηκε υπερπτήση τουρκικού UAV πάνω από ελληνικό νησί.

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε πως η Τουρκία προχώρησε σε 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε 8 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναπτύσσοντας δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου τύπου CN-235.

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Ειδικότερα, τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν και τις 8 παραβιάσεις, καθώς επίσης και 4 παραβάσεις, ενώ οι υπόλοιπες 2 παραβάσεις έγιναν από το CN-235.

Επίσης, το ΓΕΕΘΑ υπογραμμίζει πως η υπερπτήση του τουρκικού UAV σημειώθηκε πάνω από το Φαρμακονήσι.

Μάλιστα, είναι η πρώτη υπερπτήση μετά από 41 μήνες, αφού τελευταία φορά σημειώθηκαν 4 υπερπτήσεις στις 30 Ιανουαρίου 2023.

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Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική, από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Πηγή: OnAlert.gr