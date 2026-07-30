Σε πύρινο κλοιό η χώρα με οκτώ περιοχές σε συναγερμό για νέες πυρκαγιές το επόμενο 24ωρο – Στάχτη 45.000 στρέμματα στην Κρήτη σε ένα διήμερο

Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιών θα συνεχίσουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο.

Όπως τόνισε, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης σε έκτακτη ενημέρωση που έγινε για τις δασικές πυρκαγιές, οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονοι καπνοί που επικρατούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δημιούργησαν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και αναταράξεις, καθιστώντας ιδιαίτερα δυσχερή έως και αδύνατη τη ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη.

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Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως υπογράμμισε, η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα!

Στην Πάρο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 καθώς νωρίτερα, το μεσημέρι σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται μεταξύ των περιοχών Καμάρι, Αγκαιριά και Άσπρο Χωριό, από τις οποίες οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω μηνυμάτων που εκδόθηκαν από το 112. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις, που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

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Επιπλέον στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό μοναχών από το μοναστήρι των Αγίων Θεοδώρων στην Πάρο.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr

Όσον αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική αυτή εξελίσσεται ανάμεσα από τους οικισμούς Παλαιόπολη και Κόλυμπος ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, ωστόσο οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έπνεαν φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχε διατεθεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου ‘Ανδρου . Παράλληλα έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα μέσω του 112 για απομάκρυνση από την Παλαιόπολη και από τον Κόλυμπο.

Επί ποδός θα βρίσκονται όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ στην Κάλυμνο. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση». Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που έφταναν έως τα 6 μποφόρ. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Καλύμνου. Παράλληλα εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι περιφέρειες που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό της Παρασκευή (31/7/26)

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις ΠΕ Κυκλάδων και Έβρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

Για το λόγο αυτό από την Πυροσβεστική απευθύνεται ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. «Κάθε πυρκαγιά που ξεκινά εξελίσσεται πολύ γρήγορα, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαθρακογιάννης κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης.

Στάχτη 45.000 στρέμματα μέσα σε 2 μέρες στην Κρήτη

Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο Κρήτης το διήμερο 29-30 Ιουλίου 2026 καίγοντας μεγάλες εκτάσεις γης.

Μέσα από δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 45.000 στρέμματα.

Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη νέα πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβελης.

Η εικόνα τραβήχτηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα Ελλάδας 12:13 κατά το πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα, ενώ ακόμα υπήρχαν ενεργές εστίες.