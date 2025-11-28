Ελλάδα

Νέα Ιωνία: Κινηματογραφική απόπειρα ληστείας με εισβολή σε κοσμηματοπωλείο με κλεμμένο αυτοκίνητο

Οι επίδοξοι διαρρήκτες διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είναι κλεμμένο από την περιοχή της Νέας Ιωνίας
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Με άδεια χέρια έφυγαν από κοσμηματοπωλείο της Νέας Ιωνίας Αττικής διαρρήκτες καθώς προσπάθησαν να εισβάλλουν σε αυτό με κλεμμένο αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Παρασκευής (28.11.2025) με το σκηνικό να θυμίζει κινηματογραφική ταινία.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία, στις 02.25 τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο από την περιοχή της Νέας Ιωνίας, έπεσαν με το όχημα στην πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου που βρίσκεται στη λεωφόρο Ηρακλείου 346Β με σκοπό να γκρεμίσουν την πρόσοψη.

Από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου έσπασαν ο υαλοπίνακας και τα μεταλλικά ρολά προστασίας του κοσμηματοπωλείου, αλλά οι δράστες δεν κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας εκεί το κλεμμένο όχημα.

Οι επίδοξοι διαρρήκτες διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είναι κλεμμένο από την περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Από την αστυνομία διενεργούνται έρευνες και αναζητήσεις για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι όμως δεν έχουν εντοπιστεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
90
77
71
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo