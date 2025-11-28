Νέα Ιωνία: Κινηματογραφική απόπειρα ληστείας με εισβολή σε κοσμηματοπωλείο με κλεμμένο αυτοκίνητο

Με άδεια χέρια έφυγαν από κοσμηματοπωλείο της Νέας Ιωνίας Αττικής διαρρήκτες καθώς προσπάθησαν να εισβάλλουν σε αυτό με κλεμμένο αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Παρασκευής (28.11.2025) με το σκηνικό να θυμίζει κινηματογραφική ταινία.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία, στις 02.25 τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο από την περιοχή της Νέας Ιωνίας, έπεσαν με το όχημα στην πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου που βρίσκεται στη λεωφόρο Ηρακλείου 346Β με σκοπό να γκρεμίσουν την πρόσοψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου έσπασαν ο υαλοπίνακας και τα μεταλλικά ρολά προστασίας του κοσμηματοπωλείου, αλλά οι δράστες δεν κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας εκεί το κλεμμένο όχημα.

Οι επίδοξοι διαρρήκτες διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είναι κλεμμένο από την περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Από την αστυνομία διενεργούνται έρευνες και αναζητήσεις για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι όμως δεν έχουν εντοπιστεί.