Νέα καταγγελία για τον διευθυντή του Ιπποκράτειου που συνελήφθη για «φακελάκι»: «Αν δε δω 5.000 ευρώ, η πόρτα του χειρουργείου δεν ανοίγει»

«Μας έλεγε ότι, αν δεν δει 5.000 ευρώ, η πόρτα του χειρουργείου δεν θα ανοίξει», λέει στο newsit.gr για τον Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής που συνελήφθη να παίρνει «φακελάκι», συγγενής ασθενούς που νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.



Άλλη μια νέα καταγγελία για τον γιατρό του Ιπποκράτειου που έπεσε στην τσιμπίδα των αδιάφθορων της ΕΛ. ΑΣ, έρχεται να προστεθεί τις τελευταίες ώρες καθώς συγγενικά πρόσωπα ενός 71χρονου άνδρα μιλούν για απάνθρωπη συμπεριφορά από τον χειρούργο που ορκίστηκε να σώζει ζωές.

Η οικογένεια του ηλικιωμένου άνδρα καταγγέλλει ότι ο Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ζητούσε χρήματα για να μπει ο ηλικιωμένος στο χειρουργείο και μάλιστα το «φακελάκι» παραδόθηκε λίγο πριν την επέμβαση και πάνω από το κρεβάτι. Παρά τα χρήματα που έδωσαν, η επέμβαση, όπως υποστηρίζουν σταμάτησε μετά από μόλις 30 λεπτά, ενώ ο 71χρονος κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

«Ο άνθρωπός μας μπήκε χειρουργείο για καρδιά πριν από 9 μήνες. Το θέμα ήταν ότι άμα δεν έπαιρνε το φακελάκι δεν τον πέρναγε στο χειρουργείο για να πάρει ημερομηνία. Άμα δεν έπαιρνε τα χρήματα, μας έλεγε ότι δεν θα ανοίξει η πόρτα του χειρουργείου για να μπει μέσα» υποστηρίζει στο newsit.gr συγγενής του 71χρονου και συνεχίζοντας ισχυρίζεται:

«Τα χρήματα που μας ζητούσε ήταν από 3.000 ως 5.000 ευρώ. Τελικά το ποσό που μπορέσαμε να του δώσουμε ήταν πιο μικρό, το φακελάκι του δόθηκε πάνω από το κρεβάτι, πριν μπει για χειρουργείο.

Αφού του δώσαμε όσα χρήματα μπορούσαμε, προχώρησε στο χειρουργείο και άνοιξε τον θώρακα κανονικά για να βγει η καρδιά. Την ώρα που τον άνοιξε, είπε ότι είχε εσωτερική αιμορραγία αλλά δεν μας έλεγε από τι προκλήθηκε. Ρωτήσαμε έπειτα άλλους γιατρούς και ενημερωθήκαμε ότι δεν έπρεπε να χειρουργηθεί τόσο γρήγορα, γιατί όταν του έκαναν τη στεφανιογραφία του έκοψαν μια αρτηρία στο χέρι και δημιουργήθηκε η αιμορραγία, η οποία προήλθε από φλέβα που είχε σπάσει, επειδή οι αρτηρίες ήταν βουλωμένες. Τον έβαλε στο χειρουργείο, τον άνοιξε και μετά από 30 λεπτά τον πέταξε έξω, και μετά από 20 ημέρες πέθανε. Τα λεφτά τα πήρα πίσω, αφού μας είπε ότι δεν ολοκλήρωσε το χειρουργείο. Έπειτα πήγαμε σε άλλο ιδιωτικό νοσοκομείο και ο γιατρός μας είπε ότι ο πρώτος γιατρός δηλαδή ο Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου, έπρεπε να συνεχίσει το χειρουργείο».



Οπως αναφέρει η οικογένεια του 71χρονου παρότι ήθελε, ωστόσο η οικονομική της κατάσταση δεν της επέτρεψε να κινηθεί νομικά. «Δεν κάναμε κάποια καταγγελία τότε, γιατί δεν προερχόμαστε από πλούσια οικογένεια. Είμαστε του μεροκάματου και, όπως είναι γνωστό, αυτές οι υποθέσεις χρειάζονται χρήματα. Και από ό,τι φαίνεται πλέον χρειάζεσαι και χρήματα για να μπορείς να έχεις δημόσια υγεία στην Ελλάδα».

Σήμερα (10.09.2025) η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για το πλημμέλημα της δωροληψίας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου

Η δίκη του, αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο για την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.