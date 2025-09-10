Ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου ο διευθυντής του Ιπποκράτειου – Την Παρασκευή η δίκη για το «φακελάκι»

Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς για «φακελάκι», αναβλήθηκε σήμερα (10.09.2025) για την Παρασκευή.

Ο κατηγορούμενος διευθυντής στο Ιπποκράτειο, που συνελήφθη με προσημειωμένα χρήματα, μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, οδηγήθηκε το πρωί στο αυτόφωρο προκειμένου να λοδοδοτήσει για το «φακελάκι» που αξίωσε από ασθενή.

Ο γιατρός, μετά την αναβολή, αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Σημειώνεται πως σε βάρος του, ο Εισαγγελέας απήγγειλε ποινική δίωξη για δωροληψία -Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιατρός ζήτησε χρήματα για να επιβλέπει χειρουργημένο ασθενή.

«Αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω στο χειρουργείο»

Μετά το περιστατικό της σύλληψής του διευθυντή, το φως της δημοσιότητας βλέπουν και άλλα ανάλογα περιστατικά από ασθενείς που εκβίαζε ο ίδιος γιατρός. Στην ΕΡΤ, μίλησε συγγενής ασθενούς, από την οποία ο εν λόγω γιατρό ζήτησε 3000 ευρώ, προκειμένου να χειρουργήσει την πεθερά της.

Τον γιατρό παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Ο ίδιος υποστήριξε πως τα χρήματα δεν ήταν δικά του, ωστόσο ήταν πολύ καλά στημένη η παγίδα, αφού του είχαν βάλει τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα και φυσικά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.