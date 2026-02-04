Ελλάδα

Νέα Πέραμος: «Δεν μου μιλούσε για τη δουλειά του, με την οικογένειά του είχε ελάχιστες σχέσεις» – Η κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου στους αστυνομικούς

«Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς ή αν κάποιος τον απειλούσε ή ενοχλούσε. Γενικά δεν τον έβλεπα να φοβάται για κάτι» είπε η σύντροφός του ενώ εξετάζεται αν υπήρξε τηλεφώνημα στους απαγωγείς
Δολοφονία του 27χρονου
Ο 27χρονος επιχειρηματίας με τη σύντροφό του

Πολύωρη κατάθεση στους αστυνομικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών στη ΓΑΔΑ έδωσε χθες Τρίτη (3.2.26) η σύντροφος του 27χρονου που είχε απαχθεί από το σπίτι του στην Ελευσίνα και βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο, την περασμένη Κυριακή (1.2.26).

Η κοπέλα που ήταν συγκλονισμένη και καταρρακωμένη ανέφερε στους αστυνομικούς πως τα ξημερώματα της 26ης Ιανουάριου ο σύντροφος της χτύπησε το κουδούνι κι εκείνη έσπευσε να του ανοίξει. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι από την κάμερα του θυροτηλέφωνου διαπίστωσε κάποιες κινήσεις κι ότι κάτι συνέβαινε.

«Εκείνο το βράδυ, ο σύντροφός μου μου χτύπησε το κουδούνι. Ναι, του άνοιξα, είδα στο θυροτηλέφωνο κάτι περίεργο, αλλά δεν έδωσα σημασία απλά είδα ότι άργησε να ανέβει και κατέβηκα μετά από ώρα να δω», ανέφερε στους αστυνομικούς.

Στην ερώτηση εάν γνώριζε πως ο 27χρονος εμπλέκεται σε κάτι παράνομο, η σύντροφός του απάντησε ότι δεν γνωρίζει και πως το θύμα δεν της μιλούσε για τα επαγγελματικά του.

«Δεν ξέρω αν ο σύντροφός μου εμπλέκεται σε κάτι παράνομο ή αν έχει κάνει κάτι παράνομο. Γενικά δεν μου μιλούσε για τις δουλειές του. Ούτε για τη μόνιμη εργασία του δεν μου έλεγε», ανέφερε.

«Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς ή αν κάποιος τον απειλούσε ή ενοχλούσε. Δεν μου είχε πει κάτι, γενικά όμως δεν τον έβλεπα να φοβάται για κάτι», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Όπως είπε, ο 27χρονος, είχε κάποιους φίλους. «Με όσους έκανε παρέα δεν ένιωθε κίνδυνο», είπε. 

 

Ουδέποτε με πήραν τηλέφωνο για να μου ζητήσουν λύτρα ούτε όμως για κάποιο άλλο λόγο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι φοβάμαι πολύ για μένα και το παιδί μου. 

Στην ερώτηση για τη σχέση που είχε ο 27χρονος με την οικογένειά του, «δεν μιλούσαν πολύ, αλλά δεν τσακώνονταν κιόλας. Είχαν ελάχιστες σχέσεις, μιλούσε πιο πολύ με τη μαμά του. Με τον μπαμπά του πιο λίγο. 

Με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εξετάζοντας κατάθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, η Αστυνομία προσπαθεί να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ που θα οδηγήσουν στην ολοκληρωμένη εικόνα για τον 27χρονο.

«Έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με την καταγγελία της γυναίκας (συντρόφου του 27χρονου) λέει ότι στις 13:00 η ώρα την επόμενη μέρα παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη γυναίκα και μας είπε ότι περίπου στις 21:00 η ώρα το μοιραίο βράδυ, επικοινώνησα, δεν λέει χτύπησε κουδούνι ή οτιδήποτε άλλο, επικοινώνησα με τον σύντροφό μου, όμως από ‘κει και πέρα στις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις που έκανα δεν απαντούσε και ανησυχώ», τόνισε στο Live News o Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Μετά, οι αστυνομικοί γράφουν ότι εμείς αναζητήσαμε τα βίντεο από το εν λόγω συμβάν για να δούμε τι έχει γίνει στο σημείο εκείνο. Εκεί λοιπόν, λέει, βλέπουμε τουλάχιστον δύο ή τρία άτομα, τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα και κουκούλες, να προσεγγίζουν τον συγκεκριμένο και να τον βάζουν σε ένα αυτοκίνητο».

Παρενέβη άλλο πρόσωπο;

«Η γυναίκα είπε ότι σε αυτό το βίντεο αναγνωρίζω τον σύντροφό μου», λέει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπογραμμίζοντας:

«Έχουμε μία αρπαγή. Δεν επικοινωνούν με κανέναν, ούτε με τη γυναίκα ούτε με κάποιον από τους συγγενείς, με κανέναν απολύτως. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι είδους αρπαγή είναι, πού στοχεύει εφόσον δεν ζητούνται λύτρα, και αν γίνεται μία προσπάθεια να τον πείσουν να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θέλουν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε κάποιο πεδίο».

 

«Εκείνο που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι στη διάρκεια της απαγωγής ενδιαφέρθηκε κάποιο άτομο το οποίο έχει έμμεση σχέση με το περιβάλλον του, αλλοδαπός, ο οποίος φαίνεται να τηλεφώνησε από έναν κύκλο ίσως παρανόμων που γνωρίζει και υπέθεσε ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες. Υπάρχει αυτή η πληροφορία που εξετάζεται. Φαίνεται ότι υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων, ο ένας έμαθε ότι πήραν τον 27χρονο και ο άλλοι προσπάθησαν να παρέμβουν, να τον διασώσουν», ανέφερε.

