Νέα Πέραμος: Κλεμμένο από γιατρό υπό την απειλή όπλου ήταν το αυτοκίνητο των απαγωγέων που δολοφόνησαν τον 27χρονο

Νέες εξελίξεις για το θρίλερ στη Νέα Πέραμο, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 27χρονος επιχειρηματίας, τον οποίο δράστες δολοφόνησαν 6 μέρες μετά την απαγωγή του από την Ελευσίνα.

Την Τρίτη (17.02.2026) εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών στην περιοχή της Μάνδρας, και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά. Πρόκειται για την περιοχή όπου για τελευταία φορά κάμερα ασφαλείας ταβέρνας είχε καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου, πριν την απαγωγή και δολοφονία του άτυχου 27χρονου.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, το όχημα που εντοπίστηκε, το οποίο μάλιστα οι αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό», ήταν κλεμμένο, αφού ανήκε σε γιατρό. Οι δράστες υπό την απειλή όπλου το έκλεψαν, το χρησιμοποιήσαν για το έγκλημά τους και το εγκατέλειψαν.

Πλέον το αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, με την ελπίδα να εντοπιστούν κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν στις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι δύο περιπατητές ήταν αυτοί βρήκαν το αυτοκίνητο των δραστών. Στην περιοχή παράλληλα, βρισκόταν με το όχημά του ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του που συνάντησαν τυχαία τους περιπατητές, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για το καμένο αυτοκίνητο.

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται το καμένο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της απαγωγής της 26ης Ιανουάριου όσο και των υπολοίπων δρομολογίων των δολοφόνων.

Οι δράστες που κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες τον 27χρονο και στην συνέχεια τον οδήγησαν στην ερημική τοποθεσία όπου και τον σκότωσαν, έφυγαν από το σημείο με το επίμαχο όχημα. Κι αυτό γιατί οι αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος, χτένισαν την περιοχή για τις επόμενες ημέρες και δεν βρήκαν πουθενά το μπλε αυτοκίνητο. Έτσι από ότι φαίνεται κάποιοι από τους δράστες επέστεψαν με το όχημα και το έκοψαν κοντά στο σημείο της δολοφονία.