Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τις κινήσεις του 89χρονου – Είχε σχεδιάσει την επίθεσή του στον ΕΦΚΑ

Εισέβαλλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, πυροβόλησε κατά υπάλληλου και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ένα ταξί και με την κοντόκανη καραμπίνα του έφτασε στα δικαστήρια της Λουκάρεως όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 υπαλλήλους.

Ο 89χρονος άνδρας από τις 10.20 σήμερα (28.04.2026) το πρωί σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας, καθώς με μια καραμπίνα δεν δίστασε να πυροβολήσει εναντίον εργαζόμενων και στη συνέχεια να τραπεί σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται ο 89χρονος άνδρας να περπατά στην οδό Ευρυσθέως ένα λεπτό μετά την έξοδό του από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στη οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό.

Όπως θα δείτε ο ηλικιωμένος άνδρας έχει αναπτύξει πιο γρήγορο βηματισμό σε σχέση με το πρώτο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητα το newsit.gr, ενώ στρέφει και το κεφάλι του προς τα πίσω προκειμένου να δει αν κάποιος τον ακολουθεί.

Στη συνέχεια ο 89χρονος που εξακολουθεί να κρατάει την καραμπίνα στο δεξί του χέρι χάνεται στα στενά του κέντρου και με ένα ταξί μεταβαίνει στη Λουκάρεως όπου πυροβολεί εναντίον τεσσάρων υπαλλήλων και τρέπεται σε φυγή.

Ο 89χρονος άνδρας φαίνεται να είχε σχεδιάσει εδώ και μέρες την επίθεσή του τόσο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, ωστόσο δεν αποκλείεται κάτι ανάλογο να είχε πράξει και για την ένοπλη ενέργειά του και στα δικαστήρια στη Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος όπως θα δείτε σε άλλο βίντεο που φέρνει στο φως το newsit.gr χθες το βράδυ είχε επισκεφθεί μίνι μάρκετ στην γειτονιά του στην περιοχή των Πατησίων και έδωσε στους υπεύθυνους του καταστήματος μια κάρτα για να καλέσουν ένα συγκεκριμένο οδηγό ταξί. Ισχυρίστηκε ότι δεν δούλευε το δικό του τηλέφωνο με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στο κατάστημα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το πρόσωπο αναγράφονταν στην κάρτα.

Ο οδηγός του ταξί την πρώτη φορά δεν απάντησε στην κλήση, ενώ την δεύτερη φoρά σήκωσε το τηλέφωνο.

Ο 89χρονος δράστης του ζήτησε να βρίσκεται στις 8.30 το πρωί έξω από το σπίτι του προκειμένου να τον μεταφέρει στο σημείο που του υπέδειξε.