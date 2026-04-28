Νέα βίντεο ντοκουμέντα από τις κινήσεις του 89χρονου – Η στιγμή που μπαίνει στο ταξί για να πάει στον ΕΦΚΑ

Εισέβαλλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, πυροβόλησε κατά υπάλληλου και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ένα ταξί και με την κοντόκανη καραμπίνα του έφτασε στα δικαστήρια της Λουκάρεως όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 υπαλλήλους.

Ο 89χρονος άνδρας από τις 10.20 σήμερα (28.04.2026) το πρωί σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας, καθώς με μια καραμπίνα δεν δίστασε να πυροβολήσει εναντίον εργαζόμενων και στη συνέχεια να τραπεί σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Σε οπτικό υλικό διάρκειας 42 δευτερολέπτων που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνεται ο 89χρονος άνδρας να περπατά στην οδό Ανθέων στα Άνω Πατήσια όπου διαμένει. Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 09:32 το πρωί της Τρίτης, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας φορώντας την μακριά σκουρόχρωμη καπαρντίνα του μπαίνει στο ταξί που είχε κλείσει από την προηγούμενη ημέρα για να τον μεταφέρει στο ΕΦΚΑ.

Όπως προκύπτει τόσο από τις έρευνες όσο και από τις κινήσεις του 89χρονου άνδρα, η σημερινή του ενέργεια ήταν προσχεδιασμένη. Έτσι λοιπόν, πήρε το ταξί, και μετέβη στον ΕΦΚΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε ζητήσει από τον οδηγό να τον περιμένει προκειμένου στη συνέχεια να τον πάει στην Καλαμάτα.

Σε άλλο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται ο 89χρονος άνδρας να περπατά στην οδό Ευρυσθέως ένα λεπτό μετά την έξοδό του από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στη οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό.

Όπως θα δείτε ο ηλικιωμένος άνδρας έχει αναπτύξει πιο γρήγορο βηματισμό σε σχέση με το πρώτο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητα το newsit.gr, ενώ στρέφει και το κεφάλι του προς τα πίσω προκειμένου να δει αν κάποιος τον ακολουθεί.

Στη συνέχεια ο 89χρονος που εξακολουθεί να κρατάει την καραμπίνα στο δεξί του χέρι χάνεται στα στενά του κέντρου και με ένα ταξί μεταβαίνει στη Λουκάρεως όπου πυροβολεί εναντίον τεσσάρων υπαλλήλων και τρέπεται σε φυγή.

Στα επόμενα βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, ο 89χρονος άνδρας φαίνεται μία ημέρα πριν το περιστατικό να βρίσκεται σε μίνι μάρκετ της περιοχής του από το τηλέφωνο του οποίου έκλεισε και το ταξί που θα τον μετέφερε σήμερα το πρωί.

Ο ηλικιωμένος χθες το βράδυ είχε επισκεφθεί μίνι μάρκετ στην γειτονιά του στην περιοχή των Πατησίων και έδωσε στους υπεύθυνους του καταστήματος μια κάρτα για να καλέσουν ένα συγκεκριμένο οδηγό ταξί. Ισχυρίστηκε ότι δεν δούλευε το δικό του τηλέφωνο με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στο κατάστημα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το πρόσωπο αναγράφονταν στην κάρτα.

Ο οδηγός του ταξί την πρώτη φορά δεν απάντησε στην κλήση, ενώ την δεύτερη φoρά σήκωσε το τηλέφωνο.

Ο 89χρονος δράστης του ζήτησε να βρίσκεται στις 8.30 το πρωί έξω από το σπίτι του προκειμένου να τον μεταφέρει στο σημείο που του υπέδειξε.