Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο με ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος και ένα UAV

Και τα δύο τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία
Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV)
Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) / EPA / Φωτογραφία (αρχείου) Filip Singer

Σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν ένα τουρκικό αεροσκάφος, τύπου CN-235 και ένα UAV στο Αιγαίο την Τρίτη (09.12.2025).

Τα δύο τουρκικά αεροσκάφη, ένα CN-235 και ένα UAV, πέταξαν στο FIR Αθηνών και παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, δεν κατέθεσαν σχέδια πτήσης, πραγματοποιώντας από μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Ωστόσο, το τουρκικό CN-235 προχώρησε και σε πέντε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Και τα δύο τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 9η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 2 (1 CN-235 και 1 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ: 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ: –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 2 (1 από το CN-235 και 1 από το UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ: 5 (από το CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ: –

ΠΕΡΙΟΧΗ: Νοτιοανατολικό Αιγαίο

πηγή: OnAlert.gr

