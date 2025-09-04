Νεκρό ζευγάρι στον Νέο Κόσμο: «Ακούστηκαν δυο πυροβολισμοί την Δευτέρα» λέει γείτονας – Η δυσοσμία αποκάλυψε την τραγωδία

Ανάστατη είναι η γειτονιά στον Νέο Κόσμο από το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό και σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμά του στον Νέο Κόσμο και δίπλα τους μια καραμπίνα, ενώ τραύματα από το όπλο φέρουν και οι δυο.

Η γυναίκα που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη έχει τραύμα στο θώρακα από πυροβόλο όπλο, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν προγενέστερο από το τραύμα του 75χρονου συζύγους της.

Στον χώρο βρέθηκαν δυο κάλυκες ενώ οι Αστυνομικοί με βάση τα πρώτα στοιχεία θεωρούν πως ο άνδρας σκότωσε την γυναίκα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρία γείτονα ακούστηκαν δυο πυροβολισμοί στην περιοχή την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ενώ οι γείτονες παραξενεύτηκαν από το γεγονός πως το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε ξεχάσει για μέρες στα φώτα ανοικτά.

Αυτό που τους προβλημάτισε ήταν η δυσοσμία στο διαμέρισμα, η οποία όσο περνούσαν οι μέρες γινόταν ακόμη και πιο έντονη με αποτέλεσμα να καλέσουν την Αστυνομία.

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα.

Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο.

Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές.

Όσοι γνώριζαν τον ζευγάρι είπαν πως ήταν αγαπημένο και δεν υπήρχαν τσακωμοί.

Μάλιστα έλεγαν πως η γυναίκα ήταν πολύ άρρωστη για μεγάλο διάστημα και ο άνδρας της την φρόντιζε καθημερινά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με τον 74χρονο άνδρα και την 88χρονη σύζυγο του που βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε προχωρημένη σήψη στο διαμέρισμα που διέμεναν στο Νέο Κόσμο.

Το ζευγάρι έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο και συγκεκριμένα ο άνδρας στο κεφάλι ενώ η γυναίκα, που βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, είχε τραύμα στο θώρακα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ το όπλο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο με τους σωρούς ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Παράλληλα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι από την μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες. Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».