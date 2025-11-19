Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο είχε επιτεθεί με κοπίδι πριν ένα μήνα σε οδηγούς

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον 29χρονο που ξυλοκόπησε τον 58χρονο στον Νέο Κόσμο με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Ο 29χρονος ο οποίος έχει συλληφθεί μετά τον φρικτό περιστατικό τον ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο είχε δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν ανάλογη συμπεριφορά σύμφωνα με την ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλες τρεις φορές είχε εμπλακεί σε ανάλογο περιστατικό με επιθετική συμπεριφορά με τελευταίο γεγονός στις 20 Οκτωβρίου επίσης στον Νέο Κόσμο.

Σε διασταύρωση της οδού Μπακνανά επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις οδηγούς επειδή ένα φορτηγό του χτύπησε τον καθρέφτη.

Ο 29χρονος πάντως ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου που κατέληξε στα βαρύτατα τραύματά του μέσα στο αυτοκίνητό του στο Νέο Κόσμο, ο 29χρονος οδηγός μηχανής που συνελήφθη χτες (17.11.2025). Ωστόσο, ο νεαρός έδωσε τη δική του εκδοχή γύρω από το ξέσπασμά του, από το οποίο βρήκε τραγικό θάνατο ο 58χρονος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα όσα είπε στην αστυνομία ο 29χρονος, πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, δέχτηκε επίθεση από το θύμα το οποίο τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. Όλα συνέβησαν έξω από γυμναστήριο στην περιοχή, όπου οι δύο άντρες φέρεται να τράκαραν τα οχήματά τους, και έπειτα από μικρό επεισόδιο, ακολούθησε καταδίωξη, η οποία κράτησε 10 με 15 λεπτά και στη συνέχεια ο συλληφθέντας ξυλοκόπησε τον 58χρονο μέχρι θανάτου.

Η ιατροδικαστική έκθεση του 58χρονου

Ο 58χρρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 29χρονο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» φέροντας σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι.

Οι γιατροί παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον άνδρα, ο οποίος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.

Ο 58χρονος πέθανε από το στρες που υπέστη λόγω της επίθεσης που δέχτηκε, παρόλο που ήταν βαρύτατα χτυπημένος σε πρόσωπο ενώ είχε και κάταγμα στη γνάθο του σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του ο 58χρονος υπέστη πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς.

Ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες πράγμα που προκάλεσε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και στη συνέχει ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα.

Σμφωνα με τους γιατρούς, τα χτυπήματα που έφερε ο άνδρας ήταν τόσο βαριά που θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά.

Το περιστατικό πλέον αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 29χρονου για ανθρωποκτονία.

Το χέρι του δούλευε κομπρεσέρ

Για άγρια χτυπήματα προς τον 58χρονο κάνει λόγιο αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Άκουσα ένα μπαμ και αμέσως ο ένας με το μηχανάκι χτυπούσε ανελέητα τον οδηγό του αυτοκινήτου από το τζάμι. Δύο ήταν, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία, κομπρεσέρ δούλευε το χέρι του» είπε κάτοικος της περιοχής.

Άλλος μάρτυρας τόνισε ότι «του άνοιξαν την πόρτα και τον γρονθοκόπησαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι πριν φύγουν» ενώ ένας τρίτος πως «είδα το αυτοκίνητο τρακαρισμένο, πολύ κόσμο και αστυνομία».