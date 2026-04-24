Σεισμός στο Λασίθι: Συνολικά 51 δονήσεις έχουν καταγραφεί μετά τα 5,7 Ρίχτερ

Μπορεί να μην έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές όμως η μετασεισμική δραστηριότητα προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους
Χάρτης με τους σεισμούς στο Λασίθι
Στον χορό των Ρίχτερ, βρίσκεται από το πρωί το Λασίθι, με δεκάδες σεισμούς, να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

Οι 51 σεισμοί στο Λασίθι, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, καταγράφηκαν μετά την μεγάλη πρωινή σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε λίγο πριν τις έξι και μισή το πρωί, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας.

Μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής (24.04.2026) στο Λασίθι η μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είναι έντονη. 

Η νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 11.58 και το επίκεντρό της σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι 10 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, καταγράφηκε ακόμη μία δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Χάρτης με τους σεισμούς στο Λασίθι
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές, εντούτοις η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου» ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, που τόνισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη εγρήγορση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.

