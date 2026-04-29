Νίκαια: Βανάκι «λαμπάδιασε» τη στιγμή που κινούταν σε κεντρικό δρόμο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (29/4/2026) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νίκαιας, όταν ένα βαν τυλίχθηκε στις φλόγες σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, με τη φωτιά να δημιουργεί πανικό στους περαστικούς.

Συγκεκριμένα το βανάκι πήρε φωτιά ενώ κινούνταν επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νίκαια, στο ύψος του σωφρονιστικού ιδρύματος του Κορυδαλλού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, καθώς επί τόπου έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου έσβησαν τη φωτιά πριν προκληθούν περαιτέρω προβλήματα, ενώ η Αστυνομία έκλεισε το ένα ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη, για λόγους ασφαλείας.

Ο οδηγός του βαν κατάφερε και βγήκε έγκαιρα από το φλεγόμενο όχημα και δεν κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα.