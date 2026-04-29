Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση 5 καλλυντικών προϊόντων

Αυτά παρουσιάζουν ισχυρισμούς που αφορούν την υγεία παρότι έχουν γνωστοποιηθεί ως καλλυντικά
Στην απαγόρευση ορισμένων προϊόντων περιποίησης του δέρματος, τα οποία είχαν δηλωθεί ως καλλυντικά αλλά κάνουν ισχυρισμούς υγείας, προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, ενώ αυτά τα προϊόντα είχαν γραφεί ως καλλυντικά, παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν την υγεία, γεγονός που απαγορεύεται.

Η απαγόρευση της διάθεσης και διακίνησης αφορά τα προϊόντα:

  • BOTANISTAS/Handmade Natural products / Λάδι για μύκητες
  • BOTANISTAS/Handmade Natural products / Λάδι για την ακμή
  • BOTANISTAS/Handmade Natural products / Αλοιφή για έκζεμα-ψωρίαση
  • BOTANISTAS/Handmade Natural products / Λάδι για κατακλίσεις
  • BOTANISTAS/Handmade Natural products / Αλοιφή ανάπλασης

Τα προϊόντα αυτά είχαν γνωστοποιηθεί ως καλλυντικά στην σχετική πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cosmetic Products Notification Portal – CPNP). Ωστόσο ο ΕΟΦ αναφέρει ότι παρουσιάζουν ισχυρισμούς που αφορούν την υγεία. Αυτό παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού για τα Καλλυντικά Προϊόντα (Cosmetic Products Regulation – CPR).

Ο Οργανισμός τονίζει ότι οι διανομείς των συγκεκριμένων προϊόντων οφείλουν να τα αποσύρουν αμέσως από την αγορά. Πρέπει επίσης να ενημερώσουν άμεσα τους πελάτες τους για την εφαρμογή της απαγόρευσης του ΕΟΦ.

Το αρχείο των επιστροφών/ενημέρωσης πρέπει να διατηρηθεί στη διάθεση του ελέγχου για χρονικό διάστημα 5 ετών.

Πηγή: iatropedia.gr

