Φωτογραφίες ντοκουμέντα από την επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ – Οι κινήσεις του «πιστολέρο» και τα αίματα στα γραφεία

Φωτογραφίες ντοκουμέντα πριν και μετά την εισβολή του 89χρονου στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό το πρωί της Τρίτης (28.4.26), φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Όπως θα δείτε στα οπτικά καρέ που εξασφάλισε το newsit.gr, ο 89χρονος έχοντας την καραμπίνα κρυμμένη στην καμπαρντίνα του, κατευθύνεται στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην περιοχή του Κεραμεικού.

Στα επόμενα καρέ, ο ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να εισέρχεται στα γραφεία του συγκεκριμένου υποκαταστήματος.

Οι επόμενες φωτογραφίες είναι μετά την επίθεση του 89χρονου καθώς θα δείτε και εσείς στις εικόνες υπάρχει αίμα τόσο στο πάτωμα του τετάρτου ορόφου, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί αλλά και στα πληκτρολόγια.

Πάνω στον 89χρονο, που έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο Πέμπτη, βρέθηκαν:

Ένα 38άρι περίστροφο με 6 σφαίρες στον μύλο.

Δώδεκα φυσίγγια περιστρόφου.

Ένα φυσίγγιο για κυνηγετικό όπλο.

Ένα εισιτήριο για τη διαδρομή Πάτρα – Ανκόνα με ημερομηνία 29/4.

Χρηματικό ποσό περίπου 300 ευρώ.

Ζώνη με θήκη για όπλο.

Ένα απόκομμα εφημερίδας.

«Είδα την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι συναδέλφου»

Τις τρομακτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στο κατάστημα του ΕΦΚΑ Κεραμεικού περιγράφει μια εργαζόμενη, η οποία βρισκόταν στην αίθουσα την ώρα των πυροβολισμών.

Η κυρία Κατερίνα, μιλώντας στο Orange Pres Agency από τη συγκέντρωση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στο υπουργείο Εργασίας, αποτυπώνει τον πανικό που έζησαν οι υπάλληλοι στο Τμήμα Μητρώου, όταν ο ηλικιωμένος δράστης εισέβαλε και άνοιξε πυρ.

«Γίνανε όλα πολύ αστραπιαία. Δεν είχα οπτική εικόνα του ασφαλισμένου που μπήκε στο κτίριο μέσα. Άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και αστραπιαία κινήθηκα προς τους συναδέλφους να δω τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπω την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι του συναδέλφου και να πυροβολεί μέσα στο χώρο που ήμασταν τέσσερις εργαζόμενοι», περιγράφει η υπάλληλος, φανερά σοκαρισμένη.

Στη συνέχεια, διευκρινίζει πως ο δράστης δεν πυροβόλησε στον αέρα:

«Η καραμπίνα πάνω από το κεφάλι ενός εργαζόμενου, σίγουρα δεν σημαδεύει στο ταβάνι. Σημαδεύει ευθεία; Κάτω; Δεν το είδα αυτό, αλλά σίγουρα όχι στο ταβάνι. Η πρώτη σκέψη μου ήταν να γυρίσω λίγο το βλέμμα μου, να δω τους εργαζόμενους στο χώρο που ήμασταν. Είδα ότι όλοι είχαμε σκύψει κάτω από τα γραφεία και το συνάδελφο που τραυματίστηκε ήταν ακίνητος. Μάλλον από το σοκ που είχε πάθει γιατί ίσως και από το χτύπημα στο πόδι».