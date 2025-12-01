Νοέμβριος 2025: Πάνω από 1000 χιλιοστά βροχής στα Τζουμέρκα – Οι 10 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη

Η κακοκαιρία Adel που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα την περιοχή της Ηπείρου, έφερε πολύ μεγάλα ύψη βροχής για τον Νοέμβριο.

Ο Νοέμβριος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του χάρτη, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, 13 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, 33 σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών). Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου σημειώθηκαν 1055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου τα καταγεγραμμένα ύψη υπερέβησαν τα 1000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου 2025 στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά Άρτας συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής εμφανίζονται κυρίως σε τρεις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα: τον Φεβρουάριο 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025 (κακοκαιρία Adel).