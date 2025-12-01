Ελλάδα

Νοέμβριος 2025: Πάνω από 1000 χιλιοστά βροχής στα Τζουμέρκα – Οι 10 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων
Καταστροφές από την κακοκαιρία Adel στα Τζουμέρκα
Καταστροφές από την κακοκαιρία Adel στα Τζουμέρκα / Eurokinissi

Η κακοκαιρία Adel που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα την περιοχή της Ηπείρου, έφερε πολύ μεγάλα ύψη βροχής για τον Νοέμβριο.

Ο Νοέμβριος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του χάρτη, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 χιλιοστών, 13 σταθμοί άνω των 600 χιλιοστών, 33 σταθμοί άνω των 400 χιλιοστών, ενώ 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά (ποσοστό 51% επί του συνόλου των ενεργών σταθμών). Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου σημειώθηκαν 1055 χιλιοστά, με ορισμένες μικρές απώλειες στην καταγεγραμμένη ποσότητα λόγω μικρών διακοπών στη μετάδοση δεδομένων.

Χάρτης βροχής
Η χωρική κατανομή του συνολικού μηνιαίου υετού πάνω από την Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025

Εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου τα καταγεγραμμένα ύψη υπερέβησαν τα 1000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Τα 10 μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής
Τα 10 μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου 2025 στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά Άρτας συγκαταλέγονται στα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής εμφανίζονται κυρίως σε τρεις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα: τον Φεβρουάριο 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025 (κακοκαιρία Adel).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι αγρότες στρατοπέδευσαν στο μπλόκο της Νίκαιας – 1000 τρακτέρ, σκηνές ψησταριές και σόμπες στην εθνική οδό
Από την Τρίτη αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση»
Μπλόκο αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας
5
Εκλογές δικηγόρων: Ανοιχτές οι κάλπες μέχρι τις 19.00 σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη – Ποιοι βγήκαν από την πρώτη Κυριακή και ποιοι εξελέγησαν μονοκούκι
Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στους δικηγορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά...
Εκλογές δικηγορικών συλλόγων
Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή της Πάργας - «Δεν έχει εντοπιστεί, δύσκολο να βρεθεί ζωντανός μετά από τόσες ώρες» λέει ο γιος του
«Κάποιο παθολογικό αίτιο έπαθε τώρα ο πατέρας μου, άκουσε ένα "πλουτς" ο θείος από ό,τι μας είπε και τον είδε να πηγαίνει στον πάτο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει» λέει ο γιος του 62χρονου ψαρά
Ψαράς
Newsit logo
Newsit logo