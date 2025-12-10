Novartis: Προβολή βίντεο στη δίκη με «πρωταγωνιστή» τον Άδωνι Γεωργιάδη – Η ψεύτικη απαγωγή Μανωλίδου, μια μπανιέρα και δράστες με κάλτσες

Η ημέρα της ακρόασης για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πήρε απρόσμενη τροπή όταν οι δικαστές παρακολούθησαν ένα εσωτερικό βίντεο της Novartis, το οποίο δεν είχε δει ποτέ μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο, γυρισμένο την περίοδο που ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν για πρώτη φορά υπουργός Υγείας (2013-2014), παρουσιάζει — σε σατιρικό ύφος — πώς η Novartis θα προσπαθούσε δήθεν να τον «πείσει» να αποπληρώσει ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ.

Μια απίθανη σκηνοθεσία: ψεύτικοι απαγωγείς και ο υπουργός σε μπανιέρα

Με τίτλο «Η Απαγωγή», το βίντεο δείχνει στελέχη της Novartis να καταστρώνουν ένα παράλογο σχέδιο: να απαγάγουν την Ευγενία Μανωλίδου, σύζυγο του υπουργού, ώστε να πιέσουν τον Γεωργιάδη να εγκρίνει τις πληρωμές.

Ο υπουργός εμφανίζεται μάλιστα μέσα σε μια μπανιέρα, κρατώντας το τηλέφωνο και ακούγοντας τις «απαιτήσεις» των υποτιθέμενων απαγωγέων.

Η ήδη σουρεαλιστική εικόνα έγινε ακόμη πιο κωμική όταν ο Γεωργιάδης, βλέποντας το βίντεο στο δικαστήριο, σχολίασε ειρωνικά:

«Ήταν πριν βάλω μαλλιά», προκαλώντας αμήχανα γέλια σε δικαστές και δικηγόρους.

Η ατάκα των ψεύτικων δραστών προς την Μανωλίδου — «σκάσε γιατί θα σε βάλουμε Παντελίδη» — προκάλεσε επίσης θυμηδία στη δικαστική αίθουσα.

«Απόδειξη αλαζονείας» ή στοιχείο υπεράσπισης;

Το βίντεο βρέθηκε στον υπολογιστή του κατηγορουμένου Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη, ο οποίος ζήτησε την προβολή του, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει την «αλαζονική στάση» της εταιρείας.

Ο Γεωργιάδης, αντίθετα, θεώρησε ότι λειτουργεί υπέρ του: «Το βίντεο είναι χιουμοριστικό, αλλά δείχνει καθαρά ότι υπήρχε πράγματι πρόβλημα και ότι δεν υπήρχε καμία εύνοια προς τη Novartis», είπε.

Σε ερώτηση κατηγορουμένου για το αν θεωρεί την υπόθεση «σκάνδαλο γιατρών», ο υπουργός απάντησε θετικά, χωρίς δισταγμό.