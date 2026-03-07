Ελλάδα

Ντουμπάι: Επιστρέφουν περισσότεροι από 400 Έλληνες, είχε προηγηθεί αναχαίτιση drone πάνω από το αεροδρόμιο

Από το Ντουμπάι έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει και δεύτερη πτήση, που θα μεταφέρει και Έλληνες
Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας
Επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Ευάγγελος Καραΐσκος

Αναχώρησε η πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι με τους 400 Έλληνες και έπειτα από αρκετές ώρες καθυστέρηση. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί επιχείρηση αναχαίτισης drone πάνω από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Συγκεκριμένα, η πτήση τσάρτερ EK2553 με τους 400 Έλληνες από το Ντουμπάι είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει αρχικά στις 11 το πρωί, μετά στις 12:30 μ.μ. και τελικά «πέταξε» στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου (07.03.2026).

Η άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται μετά τις 11:30 το βράδυ.

Από το Ντουμπάι έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει και δεύτερη πτήση, που θα μεταφέρει και Έλληνες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Σάββατο, είχε γίνει αναχαίτιση drone πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και αναστολή πτήσεων για αρκετές ώρες.

