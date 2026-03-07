Κόσμος

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Drone από το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε μέσω Χ ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι
Έκρηξη στο Ντουμπάι
Έκρηξη στο Ντουμπάι

Ένα drone χτύπησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (7.3.26) το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την ώρα που πραγματοποιούνταν αναχαιτίσεις στην περιοχή. Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει επίθεση από το Ιράν. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο οποίος ανέφερε ισχυρή έκρηξη και σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό. 

Στην ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 δείχνει αεροσκάφη να κάνουν το πρωί κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ «μικρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Πριν από λίγο, η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε μέσω Χ ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
89
81
54
47
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
NBC: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν
Η ιδέα που φέρεται να εξετάζει δεν αφορά μια εκτεταμένη στρατιωτική εισβολή - Αντίθετα, το σκεπτικό περιλαμβάνει την αποστολή περιορισμένου αριθμού στρατιωτών με συγκεκριμένες αποστολές στρατηγικής σημασίας
τραμπ
Η σύλληψη Μαδούρο και το γεωπολιτικό ντόμινο που άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν
Η ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας ενισχύει τα ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα, πλήττοντας το Ιράν και ελέγχοντας κρίσιμα πετρελαϊκά αποθέματα στη Νότια Αμερική
Ο συλληφθείς Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο στο ελικοδρόμιο του Μανχάταν, καθώς κατευθύνεται προς το δικαστήριο
Ο πρόεδρος του Ιράν ζητά συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες και δηλώνει ότι δεν θα γίνονται πλέον στόχος – Drone χτύπησε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και τη Μανάμα - Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε αεροδρόμιο στο Ιράκ
Συντρίμμια στη Βηρυτό
Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Ρωσία και Κίνα ετοιμάζονται να μπουν στο «παιχνίδι» στο πλευρό του Ιράν που απειλεί με αντίποινα την Ευρώπη
Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει μέχρι τώρα περισσότερους από 3.000 στόχους από την έναρξη των επιχειρήσεών τους στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή
Βηρυτός 26
Newsit logo
Newsit logo