Ντύθηκαν στα «λευκά» τα ορεινά σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Μακεδονία – Εντυπωσιακές εικόνες με το χιονισμένο τοπίο

Ανοιχτά είναι τα χιονοδρομικά κέντρα σε Ανήλιο, Βασιλίτσα, Παρνασσό, Καϊμακτσαλάν, Πισοδέρι, Καλάβρυτα, 3–5 Πηγάδια, Λαϊλιά και Φαλακρό
Χιόνια στα Άγραφα
Χιόνια στα Άγραφα / Φωτό facebook

Στα λευκά ντύθηκαν πολλές ορεινές περιοχές της χώρας σήμερα (18/1/2026) με τους κατοίκους να απολαμβάνουν το όμορφο χειμωνιάτικο σκηνικό με το πολλά χιόνια και τα χιονοδρομικά να ανοίγουν τις πόρτες τους για αυτούς που θέλουν να κάνουν σκι και αυτούς που θέλουν να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν στα σαλέ.

Χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Φθιώτιδας και σε πολλά χιονοδρομικά κέντρα με το χιόνι σε αρκετές περιοχές να το έχει στρώσει. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Χιονοπτώσεις είχαμε στα ορεινά της δυτικής Φθιώτιδας, στα Μάρμαρα, στα Πουγκάκια, στα Αργύρια, στην Κολοκυθιά στον Πλάτανο , ενώ λευκό τοπίο αντίκρισαν και χωριά της Οίτης, όπως το Κουμαρίτσι, η Παύλιανη και άλλα γύρω χωριά.

Επίσης λευκό έγινε το τοπίο στον Τυμφρηστό, καθώς και στο Γαρδίκι και σε άλλες ορεινές περιοχές προς στα σύνορα Φθιώτιδας Ευρυτανίας όπως Μαυρίλο και Μερκαδα.

Πυκνά είναι τα χιόνια και στα Χάνια Πηλίου, Τρίκαλα Κορινθίας, Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, Περτούλι και στην Στερεά Ελλάδα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποίησε μάλιστα πως από την Τετάρτη έρχεται νέο βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο που θα φέρει περισσότερα χιόνια. Μάλιστα εξηγεί και τους λόγους που αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε η χιονόπτωση που αναμενόταν.

@lamianow.gr Χιονόπτωσεις στα ορεινά της Φθιώτιδας #lamianow #news #snow ♬ πρωτότυπος ήχος – Lamianow.gr

Φθιώτιδα
Φθιώτιδα / Φωτό lamianow.gr

Μετεωρολόγοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο χιονιάς θα συνεχίσει και θα γίνει πιο έντονος σε διάφορες περιοχές από αύριο. Από την Τετάρτη, νέο βαρομετρικό θα «χτυπήσει» την Ελλάδα ντύνοντας στα λευκά περισσότερες περιοχές.

Κουμαρίτσι
Κουμαρίτσι / Φωτό lamianow.gr
στάγια
Στάγια / Φωτό lamianow.gr

Πολλά χιονοδρομικά κέντρα είναι πλέον ανοιχτά προς ρους επισκέπτες και η σεζόν του σκί έχει και επισήμως ξεκινήσει. Ανοιχτά είναι τα χιονοδρομικά σε Ανήλιο, Βασιλίτσα, Παρνασσό, Καϊμακτσαλάν, Πισοδέρι, Καλάβρυτα, 3–5 Πηγάδια, Λαϊλιά και Φαλακρό.

Χιόνια και στη βόρεια Εύβοια

Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Εύβοια, καθώς πριν από λίγο καταγράφηκε χιονόπτωση στην κορυφή της Δίρφυς, στην περιοχή της Βόρειας Ράχης αλλά και από Στρόπωνες προς Μετόχι.

Οι οδηγοί που κινούνται προς τη Δίρφυ καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το οδόστρωμα σε αρκετά σημεία είναι ολισθηρό.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συστήνεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπου απαιτείται, ειδικά τις επόμενες ώρες εφόσον συνεχιστούν τα φαινόμενα.

