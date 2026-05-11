Μεσολόγγι: Άνδρας πνίγηκε πέφτοντας με το μηχανάκι του από την προβλήτα

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Μεσολόγγι για τον τραγικό θάνατο άνδρα που κινούνταν με το μηχανάκι του στην προβλήτα και, για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει στο νερό.

Η πτώση του άνδρα έγινε άμεσα αντιληπτό από πολίτες και στελέχη του Λιμενικού στο Μεσολόγγι, ενώ ιδιοκτήτης κοντινού αγκυροβολημένου σκάφους βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να τον απεγκλωβίσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες της πτώσης, σύμφωνα με το aixminews.gr.