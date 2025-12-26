«Νύχτα των Ευχών»: Χιλιάδες φαναράκια «φώτισαν» τον βραδινό ουρανό της Αθήνας

Μία μαγική εικόνα προσέφεραν τα φαναράκια που ξεχύθηκαν πάνω από την πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα, καθώς πραγματοποιήθηκε απόψε (26/12/2025) η «Νύχτα των Ευχών», που οργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Η «Νύχτα των Ευχών», η οποία είχε αναβληθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων λόγω των καιρικών συνθηκών στην Αθήνα, έγινε κανονικά σήμερα το βράδυ, με μικρούς και μεγάλους να στέλνουν ψηλά τις ευχές τους για το νέο έτος.

Το σκηνικό είναι φέτος πιο παραμυθένιο από ποτέ, καθώς τα 3.000 βιοδιασπώμενα φαναράκια «πετούν» έχοντας ως φόντο τη φωτισμένη Χριστουγεννιάτικη Αγορά που έχει στήσει ο Δήμος.

«Απόψε γεμίσαμε την Αθήνα με φως και αγάπη. Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια, περισσότερα από ποτέ, ταξίδεψαν στον ουρανό και μαζί τους οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες μας. Αυτή τη μαγική στιγμή, η πόλη μάς θυμίζει ότι η δύναμή της βρίσκεται στους ανθρώπους της, στην αλληλεγγύη, στη συνύπαρξη και στην πίστη σ’ ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Εύχομαι το φως, που αφήσαμε απόψε να ταξιδέψει ψηλά, να επιστρέψει σε κάθε γειτονιά ως αισιοδοξία, ανθρωπιά και χαμόγελο».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84, έδωσε τον ρυθμό με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο. Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.