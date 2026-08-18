Ελλάδα

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πιάτα, δοχεία και κουτάλια που πωλούνται ως προϊόντα μπαμπού, αλλά είναι πλαστικά

Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που περιέχουν μπαμπού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά
εφετ
Ένα από τα προϊόντα που ανακλήθηκαν / Φωτο ΕΦΕΤ
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Σε ανάκληση αντικειμένων που πωλούνται σαν προϊόντα μπαμπού προχώρησε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), καθώς διαπιστώθηκε πως είναι κατασκευασμένα από πλαστικά υλικά.

Τα προϊόντα εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν μη κανονικά από τον ΕΦΕΤ, καθώς, ενώ στις ενδείξεις της συσκευασίας τους παρουσιάζονται ως «πιάτο μπαμπού», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection», «σετ κουτάλες μπαμπού», από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ), κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης.

Η δειγματοληψία έγινε σε πιάτα, δοχεία φαγητού και σετ κουταλών με τις ενδείξεις: «πιάτο μπαμπού SPRING, Made in P.R.C.», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection, Made in P.R.C.», «σετ κουτάλες μπαμπού JULONG COMMODITY Life Style, Made in P.R.C.».

Τα ανώτερα προϊόντα εισάγονται από την επιχείρηση «SPRING DEPARTMENT STORE Ι.Κ.Ε», με έδρα Άγ. Ι. Ρέντης, Αθήνα.

Κατά συνέπεια, τα δείγματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 καθώς η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων δύναται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους.

εφετ

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα δείγματα αποτελούν πλαστικά αντικείμενα, εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Συγκεκριμένα, το μπαμπού, είτε υπό μορφή αλεύρου είτε ινών, δεν περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών του εν λόγω Κανονισμού για χρήση στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ως εκ τούτου, πλαστικά υλικά και αντικείμενα που περιέχουν μπαμπού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των εν λόγω προϊόντων και των ομοειδών τους και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν.

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