Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πιάτα, δοχεία και κουτάλια που πωλούνται ως προϊόντα μπαμπού, αλλά είναι πλαστικά

Σε ανάκληση αντικειμένων που πωλούνται σαν προϊόντα μπαμπού προχώρησε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), καθώς διαπιστώθηκε πως είναι κατασκευασμένα από πλαστικά υλικά.

Τα προϊόντα εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν μη κανονικά από τον ΕΦΕΤ, καθώς, ενώ στις ενδείξεις της συσκευασίας τους παρουσιάζονται ως «πιάτο μπαμπού», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection», «σετ κουτάλες μπαμπού», από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ), κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης.

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Η δειγματοληψία έγινε σε πιάτα, δοχεία φαγητού και σετ κουταλών με τις ενδείξεις: «πιάτο μπαμπού SPRING, Made in P.R.C.», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection, Made in P.R.C.», «σετ κουτάλες μπαμπού JULONG COMMODITY Life Style, Made in P.R.C.».

Τα ανώτερα προϊόντα εισάγονται από την επιχείρηση «SPRING DEPARTMENT STORE Ι.Κ.Ε», με έδρα Άγ. Ι. Ρέντης, Αθήνα.

Κατά συνέπεια, τα δείγματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 καθώς η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων δύναται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους.