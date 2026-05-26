Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διαφήμιση φαρμάκων αδυνατίσματος από γιατρούς και influencers

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες
Αυστηρή προειδοποίηση από τον ΕΟΦ για την διαφήμιση συνταγογραφούμενων φαρμάκων αδυνατίσματος από γιατρούς και influncers και τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση υπό έρευνα σκευασμάτων που στοχεύουν στην απώλεια βάρους.

Με φόντο την αυξημένη προβολή των προϊόντων αδυνατίσματος στα social media, ο ΕΟΦ αναφέρει πως απαγορεύεται ρητά η διαφήμιση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων ενώ όσον αφορά τα υπό έρευνα φάρμακα, η διαφήμισή τους θεωρείται παράνομη καθώς δεν φέρουν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, ο ΕΟΦ κρούει τον κώδωνα για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αγορά τέτοιους είδους προϊόντων χωρίς οδηγίες γιατρού αλλά και η αγορά φαρμάκων από παράνομα δίκτυα διανομής.

«Εφίσταται προσοχή για σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας»

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

Με αφορμή την εκτεταμένη προβολή στο διαδίκτυο σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, από επαγγελματίες υγείας ή/και διάσημα/επιδραστικά άτομα, υπό το πρόσχημα της ενημέρωσης, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι απαγορεύεται απολύτως η απευθυνόμενη στο κοινό άμεση και έμμεση διαφήμιση συνταγογραφούμενων σκευασμάτων ή η διαφήμισή τους με αναφορά στη δραστική ουσία τους.

Στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας:

1. Σχετικά με τα Συνταγογραφούμενα Φάρμακα

Η με οποιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση προβολή συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο ευρύ κοινό απαγορεύεται απολύτως.

2. Υπό έρευνα φάρμακα:

Η οποιαδήποτε αναφορά σε σκευάσματα που βρίσκονται σε φάση κλινικών μελετών και δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου και η οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση προβολή στο κοινό των παραπάνω σκευασμάτων ως θεραπευτικές λύσεις είναι παράνομη.

Εφιστάται η προσοχή ιδιαίτερα στο καταναλωτικό κοινό για τους σοβαρούς κινδύνους δημόσιας υγείας που συνεπάγεται η κάθε μορφής παράνομη προβολή από επαγγελματίες υγείας και διάσημα/επιδραστικά άτομα στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο των συνταγογραφούμενων και υπό έρευνα φαρμάκων της παραπάνω κατηγορίας, καθώς και η προμήθειά τους από παράνομα δίκτυα διανομής ή η προμήθεια μη αδειοτημένων φαρμάκων.

Η ενημέρωση του κοινού για νόσους επιτρέπεται αποκλειστικά σε γενικό πλαίσιο, χωρίς καμία αναφορά σε συνταγογραφούμενα και υπό έρευνα φάρμακα ή σε δραστικές ουσίες που παραπέμπουν ευθέως σε αυτά.

