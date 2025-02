Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση γυναικολογικού self test

Την απαγόρευση διακίνησης ενός γυναικολογικού self test ανακοίνωσε ο ΕΟΦ. Πρόκειται για τεστ κολπικού ph.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αναφέρει πως αποφάσισε: «Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης in vitro διαγνωστικού τεστ One Step Rapid test (τεστ κολπικού pH), του κατασκευαστή SAFECARE BIOTECH (HANGZHIU) CO LTD, καθώς διαπιστώθηκε η διάθεσή του στην ελληνική αγορά, χωρίς να τεκμηριώνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσής του ως αυτοδιαγνωστικό προϊόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Και συνεχίζει: «Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΓΙΑ-mother2be, ως εισαγωγέας/διανομέας του προϊόντος, οφείλει να παύσει άμεσα τη διάθεσή του στην ελληνική αγορά και να ενημερώσει σχετικά όλους τους πελάτες της προκειμένου το προϊόν να μην είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».