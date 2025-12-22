Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας και η υπουργός Παιδείας έβαλαν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας

Γεύση από την εκπαίδευση στην εικονική πραγματικότητα στο Γυμνάσιο – Λύκειο Υπάτης, πήρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας, κ. Συμεών και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη τη Δευτέρα (22.12.2025).

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας και η Σοφία Ζαχαράκη παρέστησαν στα εγκαίνια του 1ου – πανελλαδικά – Κέντρου Καινοτομίας με χώρο φιλοξενίας μαθητών και προσκόπων, στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

Κατά την περιήγησή τους στους νέους σύγχρονους χώρους, ο ιεράρχης κύριος Συμεών και η υπουργός Παιδείας βρέθηκαν και στο εργαστήριο όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με προηγμένες τεχνολογίες, όπως η εμπειρία του 3D, μέσω ειδικών γυαλιών VR (Virtual Reality – εικονική πραγματικότητα).

Φόρεσαν λοιπόν τα ειδικά γυαλιά, με τον Σεβασμιώτατο να δηλώνει… «Lost in Space» και να εξηγεί ότι βρίσκεται μπροστά σε επιλογή αποστολών και αναζητήσεων, ενώ η εμπειρία της υπουργού αποδείχτηκε σαφώς πιο δύσκολη.

Συγκεκριμένα, τής έβαλαν αποστολή στο «τρενάκι του τρόμου» με αποτέλεσμα να χρειαστεί βοήθεια για να κρατήσει την ισορροπία της.

Τότε, ο δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου, έσπευσε να την κρατήσει και να την καθησυχάσει ότι είναι δίπλα της, με την υπουργό να του απαντά «κράτα δήμαρχε»!

Γεύση από VR πήρε και η περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Μπενιάτα.