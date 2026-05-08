Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 72χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Απίστευτο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (08.05.22026) στην Εύβοια, με θύμα έναν 72χρονο.

Ο άτυχος 72χρονος οδηγός που τραυματίστηκε σε τροχαίο σήμερα το μεσημέρι στην Ερέτρια στην Εύβοια. Ο ηλικιωμένος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο 72χρονος τραυματίστηκε σοβαρά το κεφάλι και στο στήθος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας όπου λίγο μετά τις 21:00 υπέκυψε στα τραύματα του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και εθελοντές ΕΣΔΔΕ που έδωσαν τις πρώτες βοήθεις. Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.