Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 72χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να εγκλωβιστεί, τραυματίστηκε σε κεφάλι και θώρακα και υπέκυψε στα τραύματά του
Απίστευτο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (08.05.22026) στην Εύβοια, με θύμα έναν 72χρονο.

Ο άτυχος 72χρονος οδηγός που τραυματίστηκε σε τροχαίο σήμερα το μεσημέρι στην Ερέτρια στην Εύβοια. Ο ηλικιωμένος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά.

Μάλιστα, ο 72χρονος τραυματίστηκε σοβαρά το κεφάλι και στο στήθος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας όπου λίγο μετά τις 21:00 υπέκυψε στα τραύματα του.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και εθελοντές ΕΣΔΔΕ που έδωσαν τις πρώτες βοήθεις. Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

