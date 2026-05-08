Λευκάδα: Τον γύρο του κόσμου κάνει το θρίλερ με το drone – Όλα τα σενάρια και η σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ όπως το BBC, το Associated Press αλλά και το Kyiv Post, είναι το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τα άρθρα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας συνδέουν τη μυστηριώδη υπόθεση με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ενώ το ελληνικό Λιμενικό χαρακτηρίζει ως «φανταστικό» το σενάριο που συνδέει το με ναυάγιο στην Άνδρο

Όπως μετέδωσε το Associated Press (AP) την Παρασκευή (08.05.2026), οι ελληνικές αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με το οπλισμένο drone που ξεβράστηκε στη Λευκάδα. Ένας ψαράς στο νησί το εντόπισε μέσα σε μια παράκτια σπηλιά στις 7 Μαΐου και το ρυμούλκησε σε κοντινό λιμάνι και την Παρασκευή μεταφέρθηκε σε ναυτική βάση για έλεγχο. Το AP σημειώνει ότι η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει drones στη Μαύρη Θάλασσα για να διεξάγει μία αποτελεσματική εκστρατεία εναντίον ρωσικών πολεμικών πλοίων, ενώ η Μόσχα έχει επίσης αναπτύξει θαλάσσια drones, μερικά από τα οποία έχουν παρόμοια σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την προέλευση του σκάφους. Ωστόσο, Έλληνες ναυτικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με τα ουκρανικά drones τύπου Magura – εκρηκτικά, τηλεκατευθυνόμενα σκάφη εμβολής που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές θαλάσσιες επιχειρήσεις, καταλήγει το ρεπορτάζ του AP.

Από τη δική του πλευρά το BBC αναφέρει ότι ο κινητήρας του drone ήταν ακόμα σε λειτουργία όταν ανακαλύφθηκε και πως την υπόθεση διερευνά το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Και το βρετανικό ΜΜΕ συμφωνεί ότι το σκάφος μπορεί να είναι ουκρανικής κατασκευής ή να συνδέεται με τον εν εξελίξει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Έλληνες στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες – σημειώνει το BBC – εξετάζουν ακόμη αν το drone κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του.

Μία εκδοχή που έχει αναφερθεί είναι ότι το drone θα μπορούσε να είχε προετοιμαστεί ενάντια στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας – ένας όρος που αναφέρεται σε εκατοντάδες δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Μόσχας για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Από τη δική του μεριά, το Kyiv Post, αφού επισημαίνει ότι από το drone αφαιρέθηκαν τρεις πυροκροτητές, μεταφέρει τα σενάρια, μεταξύ των οποίων και αυτό του λαθρεμπορίου. Δεν λείπει η αναφορά στον «σκιώδη στόλο». Μετά, το ίδιο ουκρανικό ΜΜΕ παραθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων drone τύπου Magura V3, τα οποία η Ουκρανία χρησιμοποιεί και για συλλογή πληροφοριών και για επιθετικές αποστολές. Το drone στη Λευκάδα μοιάζει αρκετά με τα Magura.

Αλβανία: Άλλη εκδοχή για το drone της Λευκάδας

Ένα δικό του σενάριο δίνει δημοσίευμα του αλβανικού ΜΜΕ Top Channel, για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καναλιού, στο εσωτερικό του drone εντοπίστηκε ποσότητα TNT που εκτιμάται μεταξύ 30 και 60 κιλών, ενώ αναφέρεται ότι πιθανός στόχος ήταν δεξαμενόπλοιο του «ρωσικού σκιώδους στόλου», το οποίο φέρεται να κινούταν στην περιοχή μεταφέροντας πετρέλαιο προς ιταλικό λιμάνι.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που διέθετε το σκάφος, καθώς και για πιθανή ενεργοποίησή του από απόσταση.

Το ίδιο αλβανικό δημοσίευμα δίνει μάλιστα και δύο εκδοχές για το από που εξαπολύθηκε το drone:

Το πρώτο σενάριο είναι από πλοίο που κινείτο στο Ιόνιο και το δεύτερο σενάριο είναι από χερσαία πλατφόρμα. Την ίδια στιγμή στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ γίνεται σύνδεση και με πλοίο που φέρεται να είχε αποπλεύσει από την Αλβανία και βυθίστηκε στις 6 Μαΐου κοντά στην Άνδρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για έρευνες από ειδικές μονάδες και δύτες των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας στο ναυάγιο του πλοίου στην Άνδρο, στο πλαίσιο εξετάσεων για πιθανή μεταφορά οπλισμού με προορισμό την Ουκρανία.

Πηγές του ελληνικού Λιμενικού, με τις οποίες επικοινώνησε ο ΑΝΤ1, κάνουν λόγο για ένα «πραγματικά φανταστικό σενάριο», σημειώνοντας ότι η θεωρία αυτή φαίνεται να βασίστηκε σε λανθασμένη πληροφορία σχετικά με το λιμάνι απόπλου του φορτηγού πλοίου, το οποίο δεν είχε ξεκινήσει από την Αλβανία αλλά από την Κροατία.