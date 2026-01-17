Ο Παύλος Ντε Γκρες αποχαιρετά την θεία του, πριγκίπισσα Ειρήνη: «Η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη»

Ο Παύλος Ντε Γκρες αποχαιρετά την πριγκίπισσα Ειρήνη, την οποία έζησε από τότε που ο ίδιος ήταν παιδί, μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Ήταν η αγαπημένη θεία του, μια γυναίκα δραστήρια και αντισυμβατική, που είχε σαν προτεραιότητα την προσφορά στον συνάνθρωπο. Έξω και μακριά από πρωτόκολλα. Χωρίς να δημιουργήσει ποτέ τη δική της οικογένεια. Με τον τρόπο που ήθελε, επέλεξε και την «γέμιζε», πάντα κοντά στους δικούς της ανθρώπους.

Ο Παύλος Ντε Γκρες έγραψε σε ανάρτησή του, πως η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια. Έφυγε από τη ζωή, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του αδερφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, στις 15 Ιανουαρίου σε ηλικία 83 ετών. Η πριγκίπισσα Ειρήνη ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μαδρίτη, κοντά στην αδελφή της, βασίλισσα Σοφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παύλος Ντε Γκρες έγραψε στο Instagram: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την αγαπημένη μου θεία, Ειρήνη της Ελλάδας. Μια γυναίκα ήρεμης δύναμης, βαθιάς πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στην οικογένεια, η παρουσία της ήταν διακριτική αλλά ακλόνητη και οι αξίες της εκφράζονταν όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που ζούσε και φρόντιζε τους ανθρώπους γύρω της.

Αποτελούσε πηγή σοφίας, σταθερότητας και αγάπης – έναν πυλώνα για την οικογένειά μας μέσα στον χρόνο. Η απουσία της αφήνει ένα κενό, όμως η μνήμη της θα μας συνοδεύει για πάντα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη, κοντά σε εκείνους που αγάπησε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andreas Megos (@andreas_megos) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κηδεία την πριγκίπισσας Ειρήνης θα γίνει στην Μητρόπολη Αθηνών τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι όπως επιβεβαίωσε η τέως βασιλική οικογένεια.

Η αντισυμβατική πριγκίπισσα Ειρήνη

Η Ειρήνη αφιέρωσε τη ζωή της σε φιλανθρωπικές δράσεις και ανθρωπιστικές αποστολές. Στη δεκαετία του ’80, σε μία σπάνια αλλά εμβληματική πράξη αλτρουισμού, ναύλωσε αεροσκάφος για να μεταφέρει 400 αγελάδες στην Ινδία, προκειμένου να τις δωρίσει σε φτωχές οικογένειες. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη μιας διαρκούς διεθνούς πορείας προσφοράς.

«Ανήκω σε μια οικογένεια βασιλέων, όπως κάποιος μπορεί να ανήκει σε μια οικογένεια μουσικών. Εγώ είμαι πριγκίπισσα, αυτό όμως δεν με εμποδίζει να καθαρίσω ένα μπάνιο», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη. Μετά τον θάνατο της μητέρας της Φρειδερίκης, το 1981, η Ειρήνη εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, δίπλα στην πολυαγαπημένη της αδελφή Σοφία, στο Παλάτι της Θαρθουέλα.

Το 2018 απαρνήθηκε την ελληνική υπηκοότητα και απέκτησε την ισπανική. Παρότι η ίδια προτίμησε τη σιωπή και την απόσταση από τα δημόσια πράγματα, η παρουσία της στο πλευρό της βασίλισσας Σοφίας σε επίσημες εμφανίσεις υπήρξε σταθερή. Άλλωστε οι δυο τους ήταν πολύ δεμένες.

Η υγεία της, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η Ειρήνη έπασχε από γνωστική παρακμή, κάτι που φάνηκε έντονα και κατά την παρουσία της στην κηδεία του αδελφού της Κωνσταντίνου στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2023.

Τελευταία της επιθυμία ήταν να ταφεί στο Τατόι, δίπλα στον πολυαγαπημένο της αδελφό, Κωνσταντίνο – μια τελευταία πράξη σύνδεσης με τη γη που ποτέ δεν ξέχασε. Και η επιθυμία της θα πραγματοποιηθεί.