Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στην Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της – Η ανακοίνωση των ντε Γκρες

«Η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12.00μμ, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι»
Πριγκίπισσα Ειρήνη
Πριγκίπισσα Ειρήνη / NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η κηδεία την πριγκίπισσας Ειρήνης θα γίνει στην Μητρόπολη Αθηνών τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι όπως επιβεβαίωσε σήμερα (16/1/206) η τέως βασιλική οικογένεια.

Η 83χρονη πριγκίπισσα Ειρήνη άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026 στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, έχοντας στο πλευρό της την αδερφή της βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και σε λίγες μέρες θα γίνει η κηδεία της στην Αθήνα.

Το παλάτι της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ότι το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η σορός της θα εκτεθεί για λίγες ώρες στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη, μια ορθόδοξη εκκλησία όπου η βασιλική οικογένεια αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στην πριγκίπισσα.

Όσον αφορά την εξόδιο ακολουθία, αυτή θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Την ίδια ημέρα, η πριγκίπισσα Ειρήνη θα ταφεί στο κοιμητήριο του Τατοϊου, όπου μόλις πριν από τρία χρόνια είχε παραστεί, μαζί με τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετίθια και τη βασίλισσα Σοφία, στην κηδεία του αδερφού της.

Η τέως βασιλική οικογένεια ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η εξόδιος ακολουθία της Πριγκίπισσας Ειρήνης θα τελεστεί στις 12.00μμ, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 2026 στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Τατόι.

Από τις 08.00πμ έως τις 10.30πμ προ της τελετής, η σoρός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Η Οικογένεια έχει ζητήσει από τους καλεσμένους αντί στεφάνου να γίνουν δωρεές στο “Σύλλογο Οι Φίλιοι της Μουσικής” ή σε κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους.

Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος».

Ελλάδα
