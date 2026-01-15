Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 η πριγκίπισσα Ειρήνη, στη Μαδρίτη. Ήταν μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε, πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και τους τέως βασιλιά Κωστανίνου, απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο βασιλιάς και η βασίλισσα και η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ., σήμερα, στο Παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κηδεία της θα γίνει στην Ισπανία και η ταφή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νεκροταφείο στο Τατόι, ανέφερε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Παλάτι της Ισπανίας.

Princess Irene passed away at 11.40am today. pic.twitter.com/uiwA1wanKa
January 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η βασίλισσα Σοφία ακύρωσε αυτή την εβδομάδα όλες τις υποχρεώσεις της για να παραμείνει στο πλευρό της, δεδομένης της σοβαρότητας της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης. Η υγεία της είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται ότι σήμερα συμπληρώθηκαν τρία χρόνια μετά τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και η οικογένειά του συγκεντρώθηκε στο Τατόι για το μνημόσυνο, σε μια σεμνή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέκτησε παιδιά, αλλά ήταν πολύ δεμένη με τα αδέλφια της κι έγινε δεύτερη μητέρα για τα ανίψια της, που την αποκαλούσαν «θεία Πέκου» λόγω της μοναδικής της προσωπικότητας.

Η ζωή της ήταν μακριά από πολυτέλειες και με μεγάλη διακριτικότητα, και ήταν αφιερωμένη σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, τους οποίους υπερασπίστηκε σχεδόν όλη της τη ζωή.