Κόσμος

Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας

Η ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού
Ειρήνη
Πριγκίπισσα Ειρήνη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε ηλικία 83 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 η πριγκίπισσα Ειρήνη, στη Μαδρίτη. Ήταν μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε, πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και τους τέως βασιλιά Κωστανίνου, απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο βασιλιάς και η βασίλισσα και η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ., σήμερα, στο Παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κηδεία της θα γίνει στην Ισπανία και η ταφή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νεκροταφείο στο Τατόι, ανέφερε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Παλάτι της Ισπανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η βασίλισσα Σοφία ακύρωσε αυτή την εβδομάδα όλες τις υποχρεώσεις της για να παραμείνει στο πλευρό της, δεδομένης της σοβαρότητας της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης. Η υγεία της είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.

Σημειώνεται ότι σήμερα συμπληρώθηκαν τρία χρόνια μετά τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και η οικογένειά του συγκεντρώθηκε στο Τατόι για το μνημόσυνο, σε μια σεμνή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

H βασίλισσα Σοφία με την αδερφή της πριγκίπισσα Ειρήνη
H βασίλισσα Σοφία με την αδερφή της πριγκίπισσα Ειρήνη / NDP PHOTO

Η πριγκίπισσα Ειρήνη δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέκτησε παιδιά, αλλά ήταν πολύ δεμένη με τα αδέλφια της κι έγινε δεύτερη μητέρα για τα ανίψια της, που την αποκαλούσαν «θεία Πέκου» λόγω της μοναδικής της προσωπικότητας.

Η ζωή της ήταν μακριά από πολυτέλειες και με μεγάλη διακριτικότητα, και ήταν αφιερωμένη σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, τους οποίους υπερασπίστηκε σχεδόν όλη της τη ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
118
115
111
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εμανουέλ Μακρόν για Γροιλανδία: Η Γαλλία και η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσες οπουδήποτε απειλείται η κυριαρχία κράτους μέλους της ΕΕ
Στην ομιλία του στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις, ο Γάλλος πρόεδρος αανακοίνωσε πρόσθετη αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ
Ο Εμανουέλ Μακρόν
Newsit logo
Newsit logo