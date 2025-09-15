Ο Βρεταννικός αποκαλύπτει τα μυστικά του στη Τζιά – Τα σπάνια ευρήματα που βρέθηκαν στα σπλάχνα του

Ο Βρεταννικός συνεχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά του. Το κολοσσιαίο υπερωκεάνιο της White Star Line, δίδυμο του Τιτανικού, βυθίστηκε στις 16 Νοεμβρίου 1916 ανοιχτά της Τζιάς, αφού προσέκρουσε σε νάρκη, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τους 1.065 επιβαίνοντες, οι 30 έχασαν τη ζωή τους. Το 2025, μια επιστημονική αποστολή, υπό την εποπτεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, εξερεύνησε το ναυάγιο που βρίσκεται σε βάθος άνω των 120 μέτρων.

Για μία εβδομάδα, ομάδα 11 δυτών, ειδικευμένων σε μεγάλα βάθη και εξοπλισμένων με αναπνευστικές συσκευές κλειστού κυκλώματος, εργάστηκε σε ακραίες συνθήκες: ισχυρά ρεύματα, χαμηλή ορατότητα και εντυπωσιακό βάθος. Και για πρώτη φορά, επιλεγμένα αντικείμενα ανελκύστηκαν από το ναυάγιο του Βρεταννικού, ανοιχτά της Τζιάς.

Η αποστολή οργανώθηκε από τον Βρετανό ιστορικό Simon Mills (ιδρυτή του Britannic Foundation) και πλαισιώθηκε από Έλληνες και διεθνείς ειδικούς, καθώς και από τριμελή ομάδα της Εφορείας που βρισκόταν συνεχώς παρούσα για την εποπτεία και την προστασία των ευρημάτων.

Τα αντικείμενα, που ανελκύστηκαν με σάκους αέρα και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε ειδικά κιβώτια, υπεβλήθησαν άμεσα σε πρώτες εργασίες συντήρησης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αθήνα, όπου συνεχίζεται η διαδικασία αποκατάστασης.

Μια καμπάνα, ένας φανός και ένα κομμάτι ιστορίας

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ευρήματα περιλαμβάνονται η καμπάνα του παρατηρητηρίου, ο αριστερός φανός σήμανσης, αντικείμενα από τον φορητό εξοπλισμό της πρώτης και δεύτερης θέσης, κεραμικά πλακίδια από το τούρκικο λουτρό του πλοίου, που βρέθηκαν αποκολλημένα, αλλά και ένα ζευγάρι κιάλια.

Τα αντικείμενα θα ενταχθούν σύντομα στη μόνιμη συλλογή του υπό κατασκευή Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, στο τμήμα που είναι αφιερωμένο στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου το ναυάγιο του «Βρεταννικού» θα έχει εξέχουσα θέση.

Οι ελληνικές αρχές χαιρέτισαν την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους στην ομάδα των δυτών, καθώς και στον Δήμο της Τζιάς, το Λιμεναρχείο και το Αστυνομικό Τμήμα Τζιάς για την υποστήριξή τους.