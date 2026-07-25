Οδηγός ασφαλείας για τις καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών – Πώς θα αποφύγετε ατυχήματα σε θάλασσα και βουνό

Τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή κλείνουν τα σχολεία και αυτό σημαίνει περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά. Είναι, επίσης, εποχή διακοπών στο βουνό ή στη θάλασσα. Γι’ αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, όσο το δυνατόν νωρίτερα, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς. Ασφάλεια όμως, δεν σημαίνει υπερπροστασία. Η υπερπροστασία μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Συνήθως, οι διακοπές προϋποθέτουν συχνές μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει να κάθονται πάντα στο πίσω κάθισμα, σωστά δεμένα. Τα καταστήματα βρεφικών και παιδικών ειδών, μπορούν να ενημερώσουν για το κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που χρειάζεται ένα παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του, για να ταξιδεύει με ασφάλεια.

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Διακοπές στην θάλασσα

Μερικές συμβουλές για την ασφάλεια στη θάλασσα:

Μαθαίνουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία να κολυμπούν σωστά. Η εκμάθηση της κολύμβησης πρέπει να γίνεται συστηματικά και οργανωμένα από ειδικούς εκπαιδευτές.

Ποτέ μην αφήνουμε μικρά παιδιά κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα και εάν ξέρουν να κολυμπούν.

Δεν βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, όπως μπρατσάκια και κουλούρες.

Να μην κολυμπούν τα παιδιά με γεμάτο στομάχι, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο τους γεύμα.

Δεν αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από την στεριά χωρίς επίβλεψη.

Το κολύμπι μπορεί να γίνει επικίνδυνο σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα.

Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα και όταν βρίσκονται σε σκάφη, φροντίζουμε να φοράνε πάντα εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Μαθαίνουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές αν δεν σιγουρευτούν ότι τα νερά είναι βαθιά και δεν υπάρχουν βράχια ή αχινοί.

Ο ήλιος είναι πολύ επικίνδυνος. Πάντα καπέλο, άσπρη μπλούζα και αντηλιακή προστασία στα παιδιά μας. Να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να πίνουν αρκετή ποσότητα υγρών κατά την διάρκεια παραμονής τους στην παραλία, προκειμένου να αποφεύγεται η αφυδάτωση και ο κίνδυνος θερμοπληξίας.

Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη σωστή χρήση του εξοπλισμού (ψαροντούφεκο, καλάμι, καθετή κλπ.) και πώς να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη ψάρια. Τα μεγαλύτερα παιδιά που κάνουν υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να είναι πάντα συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντα συνοδευόμενα.

Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα, πρέπει η πισίνα να είναι σωστά περιφραγμένη.

Διακοπές στη βουνό

Μερικές συμβουλές για την ασφάλεια στο βουνό:

Όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως η αναρρίχηση, η ανάβαση, η ελεύθερη πτώση, καλό είναι να γίνονται σε οργανωμένες ομάδες υπό την επιτήρηση ειδικών, να ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Κατάλληλο ντύσιμο:

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α) στην πεζοπορία κατάλληλα υποδήματα και καπέλο

β) στην ποδηλασία κράνος ασφαλείας και σωστά παπούτσια

γ) στο rafting εγκεκριμένα σωσίβια και κράνος.

Να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να αποφεύγουν ατυχήματα που προέρχονται από αυτά.

Να αποφεύγουν να περπατούν μέσα σε ψηλά χόρτα, και να βάζουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και κάτω από πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται φίδια και δηλητηριώδη έντομα.

Να μάθουμε στα παιδιά ότι τα ζώα γίνονται επικίνδυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται, είναι άρρωστα ή προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή τους, την κατοικία τους, ακόμα και το αφεντικό τους. Κατά κανόνα τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται όλα τα ζώα.

Στην εξοχή τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη κατοικίδια, όπως τσοπανόσκυλα και γαϊδουράκια που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο.

Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά στην περιοχή, όπως μανιτάρια, και ας μάθουμε στα παιδιά μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα αγγίζουν.

Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευσης νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν, εξηγούμε την επικινδυνότητά τους στα παιδιά και τα αποτρέπουμε από το να παίζουν κοντά τους.

Τα παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από σπίρτα, φωτιά και γκαζάκια. Όταν κρίνουμε ότι είναι πλέον ώριμα και υπεύθυνα, τους μαθαίνουμε πώς να τα μεταχειρίζονται σωστά.

Προτιμήστε όταν τα παιδιά εξερευνούν το βουνό ή την εξοχή, να είναι μέλος μιας ομάδας. Έτσι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει πάντα κάποιος που μπορεί να ενημερώσει έναν ενήλικα. Επίσης, είναι σημαντικό τα παιδιά να ενημερώνουν τους γονείς ή κηδεμόνες τους για τον προορισμό και την ώρα επιστροφής, πριν οποιαδήποτε εξόρμηση.

Προσοχή στο σκαρφάλωμα των δέντρων. Προτρέπουμε τα παιδιά να επιλέγουν δέντρα με γερά και ανθεκτικά κλαδιά που μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους.

Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καταιγίδες. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να μη στέκονται κάτω από δέντρα και ηλεκτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν όταν υπάρχουν κεραυνοί.

Με τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρίασης. Να μάθουμε στα παιδιά να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα λιωμένα παγωτά και τα ληγμένα προϊόντα. Δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην κατάψυξη τρόφιμα που έχουν ήδη αποψυχθεί.

Τα παραπάνω είναι γνωστά σε όλους μας. Δυστυχώς όμως, είναι τόσο απλά που κάποιες φορές παραβλέπονται. Όλοι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς και επαναπαυόμαστε, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά ατυχήματα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

Λίγα λόγια για το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» το Σωματείο πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αττικής ενημερώνοντας παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να τους αποφεύγουν.

Σε περιοχές εκτός Αττικής, αποστέλλονται τα ενημερωτικά φυλλάδια του Σωματείου με συμβουλές πρόληψης για τις διάφορες κατηγορίες ατυχημάτων. Τις παρουσιάσεις για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων έχουν παρακολουθήσει 72.245 παιδιά και 3.658 εκπαιδευτικοί και γονείς.