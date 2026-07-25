Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 41χρονης – Μυστήριο με το κίνητρο

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση δολοφονίας της 41χρονης στη Σύρο, καθώς η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία και πλέον έχει κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα προσπαθώντας να βρει την άκρη του νήματος που οδήγησε στον θάνατο της 41χρονης.

Οι Αρχές προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου (25.7.26) σε αναπαράσταση και αυτοψία τόσο στο σπίτι όσο και στο τόπο της δολοφονίας στη Σύρο, προσπαθώντας να αναπαραστήσουν λεπτό προς λεπτό τη διαδρομή θανάτου της 41χρονης.

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Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίζει το ζευγάρι, η 41χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και μόλις της άνοιξε η 30χρονη άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της. Στoν καυγά παρενέβη και ο 41χρονος σύζυγός της, ο οποίος στράφηκε κατά της 41χρονης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 41χρονη έφερε μαζί της μαχαίρι με το οποίο εξετάζεται αν τραυματίστηκε η 30χρονη έπειτα από επίθεση της διασώστριας. Ωστόσο, το μαχαίρι αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί.

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Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται ο 41χρονος σύζυγος της 30χρονης άρπαξε ένα μαχαίρι από τη κουζίνα και μαχαίρωσε την διασώστρια την ώρα που αυτή έφευγε, τραυματίζοντάς την στην πλάτη.

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι στη συνέχεια την κυνήγησε και άρχισε να της πετά διάφορα αντικείμενα, όπως γλάστρες και καρέκλες.

Λίγα μέτρα πιο πέρα και στην προσπάθειά της να φύγει μακριά, η 41χρονη έπεσε νεκρή.

Οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν το κίνητρο της δολοφονίας της 41χρονης, με το ζευγάρι να επιμένει ότι η ίδια προσπάθησε να τους ληστέψει. Σημειώνεται πως δεν έχουν ασκηθεί ακόμη διώξεις, καθώς η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Το σενάριο που είχε δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με ωφελούμενα ενοίκια καταρρίφθηκε άμεσα, καθώς όπως έγινε γνωστό το ζευγάρι έμενε σε ιδιόκτητο σπίτι.

Πλέον οι Αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

α) Είναι σαφές πως και η 41χρονη γνώριζε το ζευγάρι καθώς και οι 3 τους είχαν μεγαλώσει στη μικρή κοινωνία της Σύρου. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ήταν η ακριβής σχέση τους

β) Που βρίσκεται το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε η 41χρονη στην 30χρονη;

γ) Ποια ήταν η πραγματική αλληλουχία των γεγονότων;

Η αστυνομία έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας στο οποίο φαίνεται πως η 41χρονη έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά αλλά δεν υπάρχει εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού. Στο βίντεο φαίνεται να καταγράφει τη 41χρονη να φτάνει στο σπίτι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να μπαίνει στο σπίτι. Λίγο αργότερα φαίνεται να βγαίνει και το ζευγάρι να την ακολουθά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει αναλυτικά το υλικό από τις κάμερες, το οποίο σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να επιβεβαιώνει όσα έχουν υποστηρίξει μέχρι τώρα οι δύο συλληφθέντες.

Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή και τον ισχυρισμό του φερόμενου ως δράστη ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν είναι αν υπήρχε πράγματι κατάσταση άμυνας ή αν ξεπεράστηκαν τα όριά της, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το περιστατικό δεν περιορίστηκε μόνο στο εσωτερικό του σπιτιού αλλά φέρεται να συνεχίστηκε και εκτός της κατοικίας.