Ελλάδα

Καταρρέει το ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο – Οι εικόνες που προμηνύουν το τέλος ενός «θρύλου»

Το ιστορικό αυτό κουφάρι δείχνει να λυγίζει οριστικά, καθώς η φθορά των τελευταίων χρόνων έχει πλέον αλλοιώσει αισθητά τη γνώριμη εικόνα του
Ναυάγιο
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 Το ναυάγιο του «Δημητρίου» στο Γύθειο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της Πελοποννήσου, δείχνει πλέον να μην αντέχει άλλο τη φθορά του χρόνου και των καιρικών φαινομένων.

Πλάνα από drone αποτυπώνουν μια εικόνα αισθητά διαφορετική σε σχέση με εκείνη που είχαν οι περισσότεροι στο μυαλό τους. Η αλλαγή στο πασίγνωστο ναυαγίου του Γυθείου, είναι πλέον εμφανής. Το κατάρτι του πλοίου έχει καταρρεύσει, ενώ συνολικά το σκαρί παρουσιάζει έντονα σημάδια αλλοίωσης από τη σκουριά, την αλμύρα, τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους που χτυπούν διαρκώς την περιοχή.

Το «Δημήτριος», που προσάραξε στο Βαλτάκι το 1981, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το όμορφο και γραφικό Γύθειο, δεν είναι πια το ίδιο. Η σύγκριση ανάμεσα στα παλαιότερα και τα σημερινά εναέρια πλάνα αποκαλύπτει ξεκάθαρα πως το ιστορικό αυτό ναυάγιο βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο κατάρρευσης.

Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Λακωνίας αλλάζει οριστικά μορφή, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, η αλμύρα της θάλασσας και ο χρόνος χαράζουν διαρκώς τα σημάδια τους πάνω στο μεταλλικό σκαρί του.

Σήμερα, το ιστορικό αυτό κουφάρι δείχνει να λυγίζει οριστικά, καθώς η φθορά των τελευταίων χρόνων έχει πλέον αλλοιώσει αισθητά τη γνώριμη εικόνα του.

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