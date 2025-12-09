Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Οι αγρότες άνοιξαν και πάλι την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Οι αγρότες είχαν αποκλείσει προσωρινά την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών
Ανανεώθηκε πριν 49 λεπτά
Η κλούβα στα Πράσινα Φανάρια
Η κλούβα στα Πράσινα Φανάρια

Την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έκλεισαν για περίπου μία ώρα οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης (9.12.25) οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο και επέστρεψαν στο μπλόκο που έχουν στήσει στα Πράσινα Φανάρια.

Η πρόσβαση για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ήταν κλειστή πλέον τόσο από τη Γεωργική Σχολή στα Πράσινα Φανάρια, όσο και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς είχε και η πρόσβαση από τη Μουδανιών.

Νωρίς το μεσημέρι, οι αγρότες περίπου 100 μέτρα πριν από αεροδρόμιο Μακεδονία βρήκαν παραταγμένη μια κλούβα των ΜΑΤ και έτσι σταμάτησαν. 

Παραταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί του οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

 

Μπλόκο αγροτών στα Πράσινα Φανάρια
Τρακτέρ μπροστά από τον φραγμό της αστυνομίας στα Πράσινα Φανάρια

Οι αγρότες αποχώρησαν από το σημείο και κινήθηκαν επί της οδού Μουδανιών. Από εκεί προσπάθησαν να βγουν σε άλλον παράδρομο αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις τους σταμάτησαν και πάλι.

 

Αγρότες στη Θεσσαλονίκη

Αγρότες στη Θεσσαλονίκη

Αγρότες στη Θεσσαλονίκη

Αμετακίνητοι στα μπλόκα και στη Βόρεια Ελλάδα οι αγρότες

Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνάντηση στον Τρίλοφο, οι συμμετέχοντες από 20 μπλόκα της Β. Ελλάδας, συγκρότησαν συντονιστική επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις. Επίσης αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προτάθηκε η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας του κόμβου του Δερβενίου στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, θα προχωρήσουν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά. Η ακριβής ώρα της κινητοποίησης θα αποφασιστεί σε γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για μετά τις 11 το πρωί, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες ο συμβολικός τους αποκλεισμός διήρκησε μία ώρα από τη μία το μεσημέρι.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18.30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
201
162
150
112
103
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Δεν θα σας πω τι θα έκανα» είπε στους αστυνομικούς ο 37χρονος που συνελήφθη με τα καλάσνικοφ στα Καλύβια - Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο
Τo 2004 και σε ηλικία 16 ετών είχε βιάσει και στραγγαλίσει μια 73χρονη γυναίκα. Μπήκε φυλακή για να αποδράσει λίγα χρόνια αργότερα, καθώς δεν επέστρεψε ποτέ στο σωφρονιστικό κατάστημα μετά από άδεια που είχε πάρει το 2012
s
Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε στέγη – Θεαματική επιχείρηση διάσωσης
Ένας ηλικιωμένος που εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε δύο τοιχάκια μετά την πτώση του από στέγη διασώθηκε χάρη σε συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και κλιμακοφόρου οχήματος
Η επιχείρηση διάσωσης στη Θεσσαλονίκη
Η Χρυσή Διάκριση ZERO WASTE HORECA για το Porto Elounda Golf & Spa – Η πολυτέλεια συναντά τη βιωσιμότητα
Το ZERO WASTE HORECA, στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου Καφεστίασης και Φιλοξενίας προσφέροντας στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να ανακυκλώνουν περισσότερα απορρίμματα, να εξοικονομούν νερό και ενέργεια
Coca Cola
Δολοφονία τοπογράφου: Ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για την εκτέλεση του Παναγιώτη Στάθη
Ο 45χρονος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 51χρονου, ενώ ο 48χρονος κρίθηκε ένοχος για συνέργεια στη δολοφονία
Ο άτυχος τοπογράφος
Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών
Ζητεί από τους εισαγγελείς όλης της χώρας να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα όπου υπάρχει παρακώλυση συγκοινωνιών αλλά και εγκλημάτων βίας κατά της ζωής και κατά υπαλλήλων και απρόκλητων φθορών ξένης ιδιοκτησίας
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ 150
Newsit logo
Newsit logo