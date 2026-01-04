Οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Κυριακής (4.1.25).

Οι αγρότες θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό των εθνικών οδών και των παραδρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Όπως ανακοινώθηκε, θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.

«Συνεχίζουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τον αγώνα μας», τόνισε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης μίλησε μετά τη σύσκεψη στα Μάλγαρα και είπε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα μαζευτήκαμε στα Μάλγαρα από όλα τα μπλόκα της Ελλάδος. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Ήμασταν 57, γίναμε 62. Ούτε ένα μπλόκο δεν έκανε χιλιοστό πίσω. Όλοι με μία φωνή προσπαθήσαμε να διατρανώσουμε τα προβλήματα και να τα κάνουμε να ακουστούν σε όλη την Ελλάδα… Δεν κάνουμε πιθαμή πίσω, δεν φοβόμαστε τίποτα, όσες απειλές και αν μας ρίξουν, είμαστε χαρακωμένοι στους δρόμους, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει. Το μήνυμα είναι ένα: Όχι στη Mercosur».

Όπως δήλωσε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, «Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή, κι έχει το περιθώριο η κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο.

Αυτό περιμένουμε, διαφορετικά Πέμπτη Παρασκευή θα υπάρχει κλείσιμο δρόμων σε όλη την Ελλάδα, κλείσιμο τελωνείων, ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση με ψέματα να υποχωρήσουμε».

«Στα τελωνεία, στον Μπράλο, στα Τέμπη, στην Εγνατία Οδό, στην Ιόνια Οδό, παντού θα κλειστούν οι δρόμοι», είπε ακόμη.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι από αγροτικά μπλόκα, αγροτοκτηνοτροφικούς και μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς, ζητώντας τη συνέχιση των κινητοποιήσεων “σαν ένα μπλόκο” και τονίζοντας ότι δεν επιθυμούν “προσχηματικό” διάλογο, αλλά “διάλογο ουσίας” για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Κάποιοι ανέφεραν, επίσης, ότι λόγω των ΑΤΑΚ και του monitoring πολλοί συνάδελφοι τους ακόμη παραμένουν απλήρωτοι.

Ο πρόεδρος του παραρτήματος Κ. Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας Θανάσης Σαρόπουλος ενημέρωσε τη συνέλευση των αγροτών για τις συνέπειες της Mercosur, εάν κυρωθεί. “Είναι σαν μια άλλη χώρα, μεγέθους Ελλάδας να γίνεται μέλος της Ε.Ε. χωρίς τις υποχρεώσεις της” είπε ο κ. Σαρόπουλος.

Χαιρέτισαν, επίσης, εκπρόσωπος της γενικής συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών, που τις επόμενες μέρες σχεδιάζουν “κλείσιμο λαϊκών αγορών και της λαχαναγοράς”, καθώς και εκπροσώπος των αλιέων.