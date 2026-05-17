Τροχαίο στη Λάρισα: Δύο παιδιά και μία γυναίκα τραυματίστηκαν

Δύο παιδιά και μία γυναίκα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Λάρισα την Κυριακή (17.05.2026). Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη διασταύρωση Ροδιάς, στον δρόμο Τυρνάβου – Γυρτώνης.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν δύο ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το paidis.com, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών αντίστοιχα, καθώς και μία γυναίκα 50 χρόνων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.