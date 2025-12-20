Οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα τους και ανοίγουν από σήμερα τα διόδια για να περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

Αν και οι αγρότες επιμένουν πως θα περάσουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, ξεκαθαρίζουν πως τις ημέρες των γιορτών οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί ώστε να μπορούν ελεύθερα οι εκδρομείς να μετακινηθούν στις άδειές τους. Για τον λόγο αυτό, σήμερα (20.12.2025) και αύριο οι μπάρες των διοδίων κοντά στα μπλόκα θα παραμείνουν ανοικτές.

Παρά το γεγονός ότι κάνουν ένα βήμα «πίσω» ώστε να μην προκαλέσουν προβλήματα στους πολίτες, συνεχίζουν να στέλνουν σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα και να προσέλθουν σε διάλογο αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους. Με τη σειρά της η κυβέρνηση απαντά ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη επιλυθεί ή βρίσκονται σε θετική τροχιά.

Δείτε εδώ τον χάρτη με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Ανεβάζουν τις μπάρες των διοδίων στον κόμβο της Νίκαιας

Το Σάββατο, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν αποφασίσει να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια το Μακρυχωρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, κάτι που θα επαναληφθεί την Κυριακή.

Οι αγρότες προγραμματίζουν να μοιράσουν στους διερχόμενους οδηγούς αγροτικά προϊόντα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι τα προϊόντα τους πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Την Παρασκευή, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής και διήρκεσε μέχρι τις 7, (δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά και αυτοκίνητα), όλες οι παρακαμπτήριες οδοί είναι ανοικτές και έτσι θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο.

Με 200 τρακτέρ ενισχύθηκε το μπλόκο της Σιάτιστα Κοζάνης

Το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριο. Χθες το μεσημέρι στη Σιάτιστα, έκλεισε για ένα δίωρο και η Εγνατία και η Εθνική Οδός, με μια ουρά πολύ χιλιομέτρων να δημιουργείται από τα φορτηγά που δεν επιτρεπόταν να περάσουν.

Παράλληλα, κανονικά γινόταν η διέλευση των οχημάτων από και προς Γιάννενα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση που έχει ληφθεί από το μπλόκο της Σιάτιστας, είναι να προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων όχι μόνο στη Ξηρολίμνη και στον κόμβο της Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, που ουσιαστικά σημειώνεται και η μεγαλύτερη κίνηση.

Για τη Δευτέρα αποφάσισαν 24ωρο -τουλάχιστον- αποκλεισμό των φορτηγών, των εμπορικών οχημάτων από την περιοχή, με τον δρόμο να κλείνει και πάλι σε για δύο ώρες.

Πάντως, δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και τονίζουν ότι η διέλευση στις γιορτές θα είναι ελεύθερη αλλά θα σκεφτούν τις κινήσεις τους για μετά τα Χριστούγεννα, όπως είπαν, που πιθανόν να πάνε και σε έναν γενικότερο αποκλεισμό, πάντα σε συντονισμό με το πανελλήνιο όργανο τους.

Κλειστά και τα 2 ρεύματα στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, είναι πλέον κλειστά και τα δύο ρεύματα. Από τις 7 και μισή χθες το βράδυ, έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για όλα τα αυτοκίνητα, το οποίο είχε ανοίξει για δύο ώρες μόνο και μόνο επειδή οι συνάδελφοί τους έκλεισαν στον κόμβο της Χαλκηδόνας, στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και δεν ήθελαν να προκαλέσουν κυκλοφοριακό φόρτο κλείνοντας τα φορτηγά στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Αυτός ο σχεδιασμός θα μείνει μέχρι την Τρίτη, μέχρι που θα ανοίξουν για να περάσουν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

Οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί τέσσερις ώρες κάθε μέρα, έξι με δέκα μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Οι αγρότες στα πράσινα Φανάρια αποφάσισαν να μείνουν στο μπλόκο να κάνουν Χριστούγεννα εκεί χωρίς να κινηθούν για αποκλεισμό του κόμβου της Θέρμης.

Όπως φαίνεται στον χάρτη της Google, η διαδρομή από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη, παραμένει στις 6 ώρες (ακολουθώντας τα όρια ταχύτητας) παρά το γεγονός πως ανοίγουν οι μπάρες των διοδίων. Μέχρι πριν τις κινητοποιήσεις, η ίδια διαδρομή γίνονταν μέσα σε 5 ώρες.

Αμετακίνητα τα μπλόκα στην Αιτωλοακαρνανία

Στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία, κόβεται στα δύο η Δυτική Ελλάδα με τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε Ιονία Οδό και Ολυμπία.

Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και την παρακαμπτήριο αυτή οδό.

Όπως αναφέρουν θα συνεχίσουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Ένα άλλο σκληρό μπλόκο, αυτό της Ολυμπίας Οδού, συνεχίζει να βρίσκεται εκεί και σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σήμερα θα προχωρήσουν σε μία κίνηση οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι υπέρ των πολιτών.

Μπλόκο και στη Υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα

Οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν χθες τον δρόμο στην Υψηλή γέφυρα στις επτά το απόγευμα για τρεις ώρες, ενώ για πρώτη φορά έκλεισαν και παρακαμπτήριες οδούς.

Το Σάββατο 6 με 8, οι αγρότες της Εύβοιας θα προχωρήσουν στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, για Δευτέρα και Τρίτη, έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και φυσικά με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Απέκλεισαν τον κόμβο Πλατύκαμπου οι αγρότες της Νίκαιας

Στον κόμβο του Πλατύκαμπου έφτασαν λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής τα τρακτέρ και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας και απέκλεισαν την κυκλοφορία μέχρι το βράδυ ενώ υπήρξε ακόμα ένα σημείο λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου, όπου και εκεί οι αγρότες με μηχανήματα και τρακτέρ απέκλεισαν την κυκλοφορία.

Το Σάββατο, έχει προγραμματιστεί μια παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στο πλαίσιο της κινητοποίησης ενώ την Τρίτη θα υλοποιηθεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων.

Παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα της Θήβας

Παρατεταγμένα συνεχίζουν να είναι τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές, στην περιοχή της Θήβας.

Η Εθνική οδός είναι κλεισμένη από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλεισμένη από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.

Άνοιξε το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο Κοκκαρίου στη Σάμο

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής (19/12) άνοιξε ο δρόμος που παρέμεινε κλειστός από τις τρεις το μεσημέρι, με μικρά διαστήματα στα οποία οι αγρότες επέτρεπαν τη διέλευση των οχημάτων. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος είχε στήσει με νέα απόφαση του μπλόκο με τη συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί, στον κόμβο του Κοκκαρίου. Την κινητοποίηση στήριξε το Εργατικό Κέντρο καθώς και μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Ο Σύλλογος θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση του.