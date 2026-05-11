Ξάνθη: Νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

«Φως» στα αίτια θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή
Νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν την μητέρα του.

Το βρέφος βρέθηκε νεκρό σε οικισμό της Ξάνθης, με τις αρχές να έχουν στρέψει την προσοχή τους στην νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθεί αν γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε λίγο μετά την γέννησή του, σύμφωνα με το Ertnews.

Οι αρχές συνέλαβαν την μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου και αναμένεται να καταθέσει για τα όσα έγιναν με το βρέφος της.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του.

