Οικογενειάρχης επιτέθηκε σε τουρίστες που έκαναν γυμνισμό σε παραλία στο Πήλιο: Μπουνιές και μηνύσεις τους οδήγησαν στο κρατητήριο

Επεισοδιακό το μπάνιο σε παραλία του Πηλίου για 2 τουρίστες που αποφάσισαν να απολαύσουν τα καταγάλανα νερά κάνοντας γυμνισμό. Άνδρας όπου βρίσκονταν στην ίδια παραλία με την οικογένεια του, δεν μπόρεσε να αντέξει το θέαμα των 2 γυμνών ανδρών μπροστά στα παιδιά του και έτσι τους επιτέθηκε. Ο καυγάς τους οδήγησε γρήγορα σε μπουνιές και κλωτσιές μέχρι που εν τέλει τους σταμάτησε η αστυνομία.

Ο άγριος καυγάς έγινε στην απομονωμένη παραλία «Τζίτζικας» του Νοτίου Πηλίου, την Τετάρτη (27.08.2025). Τότε οι 2 Αθηναίοι τουρίστες αποφάσισαν να βγάλουν το μαγιό τους και να βουτήξουν στο νερό, χωρίς να υποψιαστούν πώς η απόφασή τους θα προκαλέσει αντιδράσεις. Ο πατέρας με καταγωγή από τα Γιαννιτσά, ξεκίνησε να τους επιτίθεται υποστηρίζοντας πως δεν επιτρέπεται να κάνουν γυμνισμό μπροστά σε ανήλικους.

Η μία κουβέντα έφερε την άλλη και πολύ γρήγορα οι 3 άνδρες ξεκίνησαν να παίζουν ξύλο μπροστά σε όλους. Μετά από δεκάδες κλωτσιές και μπουνιές, αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία η οποία συνέλαβε και τους 3 άνδρες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι έκαναν μήνυση στον οικογενειάρχη για επίθεση, ενώ εκείνος απάντησε με αντιμήνυση, οδηγώντας και τους 3 στο κρατητήριο για τη νύχτα.

Όλοι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι.

Η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.