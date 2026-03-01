Όλγα Κεφαλογιάννη: Δεν θα μπω σε δημόσια αντιδικία για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά μου παρά τη δύσκολη συνθήκη που βιώνουν

Η Όλγα Κεφαλογιάννη παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Real και τον Σπύρο Μουρελάτο και μίλησε για ακόμα μία φορά, για τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, για την επιμέλεια των δύο παιδιών τους. Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στον θόρυβο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη χρήση της διάταξης για την επιμέλεια ανήλικων παιδιών που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη χαρακτήρισε άδικη την κριτική που της ασκήθηκε. Όπως είπε, πίσω από την κάθε κίνηση που κάνει, βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο το καλό και το συμφέρον των παιδιών της. Έχει επιλέξει να μην μπει σε δημόσια αντιδικία με τον Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η δικαιοσύνη αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους. Η επίμαχη διάταξη που ψηφίστηκε όμως έδινε τη δυνατότητα μεταρρύθμισης μιας απόφασης πρωτοδικείου για τη συνεπιμέλεια των παιδιών πριν γίνει η δίκη στο εφετείο. Μετά την απόσυρση της αγωγής που είχε καταθέσει κατά του πρώην συζύγου της, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναμένει την εκδίκαση της υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Στη νέα της συνέντευξη κινείται στο ίδιο μήκος κύματος…

Ασκήθηκε έντονη κριτική για τη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων. Η αντιπολίτευση μίλησε για «φωτογραφική ρύθμιση», ενώ η κυβέρνηση και το υπουργείο υποστήριξαν ότι πρόκειται για γενική δικονομική ρύθμιση που αφορά όλους τους πολίτες. Τι απαντάτε;

Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για ένα θέμα που αγγίζει παιδιά και οικογένειες, άρα απαιτεί μέτρο και σοβαρότητα. Η συγκεκριμένη όμως ρύθμιση δεν ήταν προσωπική νομοθέτηση. Ήταν πρόταση του υπουργείου Δικαιοσύνης, δικονομικού χαρακτήρα, που αφορά κάθε πολίτη σε αντίστοιχη δικαστική διαφορά και όχι μια εξαίρεση για συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό είναι το ουσιαστικό.

Κατανοώ τα καλοπροαίρετα ερωτήματα που υπάρχουν. Όμως άλλο η πολιτική κριτική –έστω και άδικη όπως στην περίπτωσή μου– και άλλο η εργαλειοποίηση μιας δύσκολης οικογενειακής υπόθεσης. Εγώ δεν θα μπω σε δημόσια αντιδικία για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά μου, παρά τη δύσκολη συνθήκη που βιώνουν, αλλάζοντας σπίτι κάθε μία ή δύο ημέρες. Η θέση μου είναι καθαρή: προτεραιότητα έχουν η προστασία, η σταθερότητα και το συμφέρον των παιδιών, με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς και στη Δικαιοσύνη.

Προ ημερών η Όλγα Κεφαλογιάννη παραιτήθηκε από την αγωγή εις βάρος του Μίνου Μάτσα για το θέμα της επιμέλειας. «Δεν ξέρω τώρα, αν ένας πολιτικός είναι ωραίο να λέει ότι έχει δεχτεί άδικη κριτική, αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι ως μάνα έχω δεχτεί πάρα πολύ άδικη κριτική. Γιατί θέλω να πω ότι, όταν μία μητέρα ό,τι κάνει το κάνει για να προστατεύσει τα 4χρονα παιδιά της, νομίζω ότι αυτό θα ‘πρεπε να ‘ναι κάτι που θα ‘πρεπε να το σέβεται ο καθένας και θα ‘πρεπε να το αντιλαμβάνεται ο καθένας.

Η διάταξη που εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήτανε μία σωστή και δίκαιη διάταξη, η οποία ήρθε μαζί με κάποιες άλλες διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα -όχι ουσιαστικές διατάξεις, ήτανε δικονομική διάταξη, δηλαδή έδινε δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, δεν έλυνε από μόνη της ένα ουσιαστικό θέμα-. Ο αντίδικός μου (Μίνως Μάτσας) είπε ότι είναι κάτι που το είχα ζητήσει εγώ, αλλά γι’ αυτό μην μπούμε τώρα στο θέμα το προσωπικό» είχε αναφέρει η Όλγα Κεφαλογιάννη στην εκπομπή «Συνδέσεις».