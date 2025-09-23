Όλη η διαδικασία εκταφής νεκρών – Το αίτημα, το νομικό πλαίσιο και η εντολή του εισαγγελέα

Την ώρα που ο πατέρας του 22χρονου Ντένις -που έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του- από την πλευρά της δικαιοσύνης γίνεται λόγος ότι δεν έχει κατατεθεί κάποιο συγκεκριμένο αίτημα που να προβλέπει την παραπάνω διαδικασία.

Για εννέα ημέρες η ενέργεια του χαροκαμένου πατέρα που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών να βρεθεί μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και να ζητά από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας να προχωρήσουν στην εκταφή της σορού του γιου του, έχει γίνει πρώτο θέμα συζήτησης στην ελληνική επικράτεια.

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε το αίτημα του να γίνει αμέσως αποδεκτό έστω και με κάποια παρέμβαση έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Υπάρχουν όμως και άλλοι που υποστηρίζουν ότι πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες και να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Τι όμως συμβαίνει με την εκταφή των σορών στην ελληνική επικράτεια; Πότε αυτές επιτρέπονται; Κάτω από ποιες διαδικασίες γίνεται; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που απαντούν νομικοί στο newsit.gr

«Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική»

Ο νομικός Σταύρος Γεωργίου εξηγεί το πλαίσιο και την διαδικασία που εφαρμόζεται για το αίτημα εκταφής. «Μια αίτηση στον αρμόδιο εισαγγελέα που πρέπει να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό το αίτημα. Δεν υπάρχει γενικός λόγος. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εκείνος πρέπει να εξηγεί για ποιους λόγους θέλει εκταφή και ο εισαγγελέας θα απαντήσει», αναφέρει ο δικηγόρος.

Η διαδικασία για το αίτημα της εκταφής μπορεί να κατατεθεί οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και λίγες μέρες μετά την ταφή. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος. Η εκταφή μπορεί να διαταχθεί οποιαδήποτε στιγμή ακόμα και λίγες μέρες ή εβδομάδες μετά από την ταφή αν υπάρχει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας. Αλλά βέβαια επειδή μίλησα και με ιατροδικαστή μετά από κάποιο διάστημα δεν μπορεί να έχει ευρήματα η εκταφή. Το αίτημα αυτό εξετάζεται από τον εισαγγελέα με βάσει το άρθρο 183 του κώδικα ποινικής δικονομίας και δίνει την απάντηση», λέει μιλώντας στο newsit.gr o Σταύρος Γεωργιού.

Στην συνέχεια, ο εισαγγελέας αφού έχει ελέγξει τα έγγραφα και τους λόγους που μια οικογένεια ζητάει την εκταφή, βγάζει την απόφαση. «Μετά την απόφαση δίνεται διάταξη για εκταφή, που γίνεται νεκροτομή με την παρουσία κρατικού ιατροδικαστή και μπορεί να είναι παρών και ο τεχνικός σύμβουλος που θα έχει ορίσει η οικογένεια σε κάθε περίπτωση. Για να δει αυτά που λέει αν επαληθεύονται με την καινούργια νεκροτομή. Αν διαπιστωθεί από την νεκροτομή παράνομη πράξη, η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και αναλαμβάνει ο εισαγγελέας και θα διατάξει μια προκαταρκτική εφόσον οι υποψίες επιβεβαιωθούν» εξηγεί ο νομικός.

«Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις»

Η διαδικασίας της εκταφής, μπορεί να ξεκινήσει μόνο με εντολή εισαγγελέα, υπάρχουν όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις; «Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να εγκριθεί ή όχι ένα αίτημα εκταφής. Κρίνεται καθαρά από τον εκάστοτε εισαγγελέα και από τα έγγραφα που καταθέτει ο αιτούμενος» απαντάει στο newsit.gr ο κ. Γεωργίου.

Αν σε περίπτωση οι συγγενείς έχουν κάποια υπόνοια για εγκληματική ενέργεια θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ή μήνυση στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Συνήθως για να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή χρειάζονται:

Αίτηση ή Μηνυτήρια Αναφορά προς τον Εισαγγελέα, που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ζητούν την εκταφή (υποψία δηλητηρίασης, ιατρικό λάθος, βία κ.λπ.).

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του θανώντος.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για να αποδεικνύεται η συγγένειαΑστυνομική ταυτότητα του αιτούντος (ή διαβατήριο)

Οποιοδήποτε στοιχείο ή αποδεικτικό υλικό ενισχύει τις υποψίες (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, καταθέσεις, φωτογραφίες τραυμάτων).

Από την πλευρά του ο εκάστοτε εισαγγελέας πρέπει να ετοιμάσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που εκδίδει ο Εισαγγελέας