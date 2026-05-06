ΟΠΕΚΕΠΕ: 58 Κρητικοί επιδοτούνταν για ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά – Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος Συνεταιρισμού

Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς για μαϊμού ιδιοκτήτες βοσκότοπους στην περιοχή από δεκάδες άτομα που δήλωναν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη και η οποία μεταφέρθηκε στη δικαστική αίθουσα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο μάρτυρας έκανε λόγο για απάτη από την οποία οι επιτήδειοι από την Κρήτη, έβαλαν στην τσέπη, κατά μέσο όρο από 25 χιλιάδες ευρώ ο καθένας, μέσα σε ένα χρόνο μέσα από το ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών μοιράζονται 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, που φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπρατταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το εθνικό απόθεμα.

«Το 2020 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησα να δω τι έχει δηλωθεί στο νομό. Από περιέργεια….. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64 χιλιάδες στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή και 17 χιλιάδες αμύγδαλα που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή», είπε στο δικαστήριο ο Δημήτρης Μόσχος, νυν Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς και του Συνδέσμου Ελληνων Κτηνοτρόφων.

«Είμαι κτηνοτρόφος πέμπτης γενιάς.Είναι καθαρά εικονικοί οι ιδιόκτητοι βοσκότοποι και είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω βγει εκτός εαυτού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ. Τώρα κατάλαβα πως γινόταν το παιχνίδι, τέτοιος επιτόπιος έλεγχος δεν έγινε ποτέ», κατήγγειλε ο μάρτυρας στο δικαστήριο και περιέγραψε ότι στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα, όπως ψευδώς δηλώθηκε στις ελεγχόμενες αιτήσεις.

«Δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος στην Καστοριά, ούτε στρέμμα. Από το 1958 έως το 1963 δόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας για σιτηρά σε κάποιους και πάντως εκτάσεις μέχρι 100 στρέμματα, όχι παραπάνω», εξήγησε ο καταγγέλλων.

Όπως περιέγραψε στο δικαστήριο ο μάρτυρας, όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν μπροστά σε κομπίνα, ενημέρωσε τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα και υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς.

« Τα έγραψα σε κόλλα Α4 όταν μου τα έδωσαν, πήγαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ενημερώσουμε τον Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος έλειπε και τον επισκεφθηκαμε μετά από 1,5 μήνα.

Στην αρχή μου λέει «άσε ρε τις ιστορίες», μετά μου είπε «θα το δω». Μετά από δύο μήνες, μου είπε «είχες δίκιο γίνεται κομπίνα». Μέσα στον κορονοϊο υποβάλλαμε καταγγελία στην εισαγγελία Καστοριάς», είπε σχετικά ο μάρτυρας.

Οι αερομεταφερόμενες….ελιές!

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του καταγγέλλοντα ότι, ενώ το 2019 και το 2020 οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει πολλές εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά, τις επόμενες χρονιές δε δήλωσαν τίποτα.

Αντίθετα, αυτές οι εκτάσεις… δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές. Κατά τον μάρτυρα κάποιες ελαιοκαλλιέργειες δηλώθηκαν στη Φλωρινα και κάποιες άλλες… εκτός Ελλάδος.

Ο κ. Μόσχος ερωτηθείς για το αν γνωρίζει τους κατηγορούμενους και τον τρόπο που δήλωσαν ως ιδιοκτήτες βοσκότοπων στην Καστοριά, ενώ βρίσκονταν… στην Κρήτη, απάντησε αρνητικά.

« Σε ένα ΚΥΔ στην Καστοριά από τις 3 χιλιάδες αιτήσεις, οι 2.200 αιτήσεις γίνονταν από τον αγροτικό συνεταιρισμό. Σε εμάς έκαναν δήλωση μόνο μόνιμοι κάτοικοι Καστοριάς, ήμασταν ο φορέας Α’.

Που την έκαναν τη δήλωση, που βρήκαν τα ενοικιαστήρια, που το ένα, που το άλλο… αυτά όλα δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με ενοικιαστήρια, μισθώσεις, εκμισθώσεις κτλ….», είπε σχετικά ο καταγγέλλων.

Ο μάρτυρας έριξε τα βέλη του τόσο στους κατηγορούμενους, όσο και στον κανονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ που για τους ελεγχόμενους προέβλεπε μηνιαίο μίσθωμα 0,035 ευρώ ανά στρέμμα, την ώρα που ο ίδιος πληρώνει 5 ευρώ/ στρέμμα το μήνα.

«Εγώ δεν παίρνω τα λεφτά που ακούω 15, 20 χιλιάδες ευρώ που δίνονται…., εγώ από 28 ευρώ το στρέμμα που έπαιρνα παλιότερα, πλέον έφτασα να παίρνω 11,8 ευρώ ανά στρέμμα. Έχω 400 πρόβατα και 400 στρέμματα χωράφια και παίρνω επιδότηση 11,8 ευρώ», σημείωσε με αγανάκτηση ο μάρτυρας.

Κανείς από τους 58 κατηγορουμένους δεν έδωσε το «παρών» στη δίκη, οι οποίοι μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους.